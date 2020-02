V dveh letih za investicije preko 31 milijonov

21.2.2020 | 17:50

Z 11. seje OS Brežice (Foto: Občina Brežice)

Brežice - Na 11. redni seji občinskega sveta občine Brežice so svetniki z veliko večino potrdili sprejem odlokov o proračunih za leti 2020 in 2021. Skupna višina proračunov znaša skoraj 70 milijonov evrov, od katerih jih je dobrih 31 milijonov namenjenih za investicije.

Proračunski prihodki za leto 2020, kot sporočajo z brežiške občine, znašajo 28 milijonov evrov, odhodki pa so načrtovani v višini 34 milijonov evrov. Za leto 2021 so prihodki predvideni v višini 33 milijonov evrov, odhodkov pa naj bi bilo za 34,5 milijona evrov. Znesek za investicije znaša v letošnjem letu 15,2 milijona evrov oz. 45 odst. celotnega proračuna, za leto 2021 pa so investicije načrtovane v višini 16,3 milijonov evrov, kar je 47 odst. celotnega proračuna.

Proračuna sta, kot pravijo na občini, investicijsko naravnana, večina večjih projektov pa je načrtovana za izvedbo v letu 2020 in tudi v 2021. Občina Brežice namreč zaradi kompleksne finančne konstrukcije in omejenih proračunskih sredstev pripravlja večletne oz. fazne projekte.

V letu 2020 se bo pričela obnova železnega mostu čez reko Krko, v Cerkljah ob Krki pa obnova lesenega most. Zaključila pa se bo obnova stavbe nekdanjega doma upokojencev v Brežicah, ki bo nudila prostor za dejavnosti varstveno-delovnega centra, bivalne enote in društva.

V tem letu bodo začeli z gradnjo vrtcev pri OŠ Artiče in pri OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova, predvidena pa imajo tudi sredstva za projekt širitve zdravstvenega doma in lekarne v Brežicah ter za širitev Obrtne cone v Dobovi v obsegu okoli 10 ha.

Predvidena je tudi energetska sanacija stavb v lasti občine, za katere bodo pridobili sofinancerska sredstva, celovita energetska sanacija objektov pa je načrtovana za: OŠ Dobova in ŠD Dobova, OŠ Globoko, OŠ Pišece, GŠ Brežice, Stadion Brežice, Knjižnico Brežice, OŠ Bizeljsko, telovadnico pri OŠ Artiče in ŠD Brežice.

V sklopu večfazne obnove nogometnega stadiona bodo zgradili pomožno igrišče z umetno travo v Brežicah, načrtovana pa je tudi gradnja kolesarskih stez Brežice-Dobova in Brežice-Krška vas, ki ju bodo zgradili v sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo s pomočjo evropskih sredstev na podlagi Dogovora za razvoj regij.

Začenja se projekt hidravličnih izboljšav, nadaljevali pa bodo tudi z izgradnje kanalizacije Krška vas ter gradnjo in obnovo vodovodov, pri čemur bo občina letno namenila po 300.000 evrov za zamenjavo salonitnih oz. dotrajanih cevi vodovodnega sistema.

Na področju turizma nameravajo urediti Vodovodni stolp, vzpostaviti aktivnosti na jezeru ob HE Brežice ter investirati v inovativne turistične produkte in nove turistične atrakcije, v letih 2020 in 2021 pa bodo potekali tudi projekti participativnega proračuna – za 16 projektov je namenjenih 200.000 evrov v dveh letih.

Na področju prometne varnosti so namenili sredstva tako za gradnjo pločnikov (pričetek urejanja pločnika Kalin-Obrežje) kot za urejanje cest (tudi ceste pri pokopališču Brežice), sredstva pa so namenjena tudi za obnovo večnamenskih domov (Velike Malence, Sromlje…).

Poleg sredstev za investicije občina namenja sredstva tudi za delovanje javnih zavodov in društev, podpira Splošno bolnišnico Brežice in projekt brezplačnih prevozov za starejše Sopotniki, pričenja projekt Stavi na zdravje, spodbuja kmetijstvo, gospodarstvo in turizem, s pomočjo sredstev ministrstva za obrambo pa bodo letos nabavili tudi dve vozili za prostovoljni gasilski društvi.

M. L.-S.