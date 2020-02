Požari v naravi se kar vrstijo; trčili osebni vozili

21.2.2020 | 19:30

Foto: arhiv DL

Ob 11.50 je na Topliški cesti na Čatežu ob Savi, občina Brežice, zagorel zabojnik za papir. Požar so pogasili gasilci PGD Cerina in Sobenja vas, so sporočili z brežiškega regijskega centra za obveščanje.

Dodali so še, da je ob 12.47 na Armeškem, občina Krško, zagorelo v naravi. Gasilci PGE Krško in PGD Brestanica so travniški požar v velikosti deset arov pogasili. Na požarni straži so ostali gasilci PGD Brestanica.

Ob 14.03 je v Novem Gradu, občina Sevnica, gorela suha trava, podrast in manjši leseni objekt. Posredovali so gasilci PGD Boštanj in Sevnica, ki so preprečili širjenje požara.

Ob 16.38 je na Orešju na Bizeljskem, občina Brežice, gorela suha trava in podrast. Požar so pogasili gasilci PGD Bizeljsko, Orešje in Stara vas.

Z novomeškega regijskega centra za obveščanje so sporočili, da je ob 16.02 tudi v naselju Hudo, občina Novo mesto, gorela trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili okoli 500 kvadratnih metrov gorečega grmovja in podrasti.

Posredovali prvi posredovalci

Ob 11.47 so v Zabukovju, občina Šentrupert, posredovali prvi posredovalci enote iz Zabukovja. Reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so pomagali pri prenosu in oskrbi obolele osebe, ki je bila nato prepeljana v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Trčili osebni vozili

Ob 14.18 sta v križišču v Ručetni vas, občina Črnomelj, trčili osebni vozili. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj dogodka, na vozilih odklopili akumulatorja, pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe ter posuli in očistili razlite motorne tekočine. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so na kraju oskrbeli eno poškodovano osebo in jo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

R. N.