Pričeli bodo s pridobivanjem služnosti za kolesarsko pot

22.2.2020 | 11:10

Kolesarska povezava Krško - Kostanjevica na Krki.

Krško - V občinama Krško in Kostanjevica na Krki bodo v teh dneh začeli s pridobivanjem služnosti na zasebnih zemljiščih, na katere bo potrebno poseči na načrtovani trasi kolesarske poti, ki bo povezala obe občini. Kolesarsko povezavo med Krškim in Kostanjevico na Krki občini, kot sporočajo z občine Krško,načrtujeta urediti do leta 2023, trenutno pa je v izdelavi projektna dokumentacija.

Kolesarske povezave so načrtovane od občine Krško do občine Kostanjevica - do naselja Prekopa, kjer so že zgrajene kolesarske površine na regionalni cesti v skupni dolžini 19,955 km. V Krškem se bo načrtovana kolesarska povezava začela pred šolskim centrom na Cesti krških žrtev, pot bo nadaljevala mimo pokopališča in se navezala na večnamensko pot ob obvoznici. V nadaljevanju se bo priključila na obstoječo večnamensko pot, ki poteka proti jugu do vasi Brege, in od tu nadaljevala proti Drnovem in po južnem delu naselja do novo oblikovane poslovne cone ob dostopni cesti do glavne G1-5. Tam se načrtovana pot naveže na obstoječe površine za kolesarje do krožišča in v smeri Velike vasi pri Krškem. V naselju Velika vas se kolesarska povezava nadaljuje proti jugu čez nadvoz nad avtocesto skozi naselje Veliki Podlog do križanja z regionalno cesto skozi naselje Pristava do krožišča na Križaju, kjer se naveže na obstoječe ureditve. V nadaljevanju je, kot pravijo na občini, predvidena kolesarska povezava ob regionalni cesti Šentjernej - Križaj skozi Sajevce proti Kostanjevici, kjer se naveže na obstoječe ureditve na obvoznici in nadaljuje ob regionalni cesti do naselja Prekopa, kjer so že zgrajene kolesarske povezave.

Celotna naložba je ocenjena na dobrih 5,5 milijona evrov, od tega 3,2 milijona evrov v občini Krško ter 2,3 v občini Kostanjevica na Krki. Predvideno sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj znaša 4,6 milijona evrov, in sicer za območje krške občine 2,7 milijona, za območje kostanjeviške občine pa 1,9 milijona evrov.

Kot sporočajo z občine Krško, načrtujejo, da bodo z gradnjo pričeli prihodnje leto.

M. L.-S.