Trčili dve vozili, ena oseba v bolnišnico

22.2.2020 | 07:40

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Ponoči ob 21.47 sta med naseljema Šentjanž in Krmelj v občini Sevnica, trčili osebni vozili. Pri tem se je ena oseba poškodovala. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, na vozilih odklopili bateriji, preprečili iztek motornih tekočin, že iztekle pa posuli z vpojnimi sredstvi. Poskrbeli so za razsvetljavo prizorišča, nudili pomoč avtovleki in skupaj s dežurnim delavcem cestnega podjetja počistili cestišče. Reševalci Nujne medicinske pomoči Sevnica so poškodovanca na kraju ustrezno oskrbeli in prepeljali v Urgentni center Novo mesto. Obveščene so bile pristojne službe.

L. M.