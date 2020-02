Dogradili bodo kanalizacijski sistem

22.2.2020 | 15:00

Župan Občine Črnomelj Andrej Kavšek je na nedavni novinarski konferenci skupaj s sodelavci z občinske uprave predstavil nekatere naložbe. (R. N.,arhiv DL)

Črnomelj - V Črnomlju, kjer približno 500 prebivalcev še nima kanalizacijske povezave s čistilno napravo v Vojni vasi, letos načrtujejo dograditev kanalizacijskega sistema. Naložba naj bi stala nekaj več kot tri milijone evrov, od tega nameravajo približno 1,9 milijona evrov stroškov pokriti z evropskim denarjem in državno pomočjo.

Član črnomaljske občinske projektne skupine Vinko Kunič je medijem nedavno povedal, da bodo z nekaj več kot deset dograditvenimi posegi v Črnomlju dosegli 98-odstotno pokritost s kanalizacijskim omrežjem. Skupaj bodo zgradili približno pet kilometrov gravitacijskih kanalizacijskih vodov, kilometer tlačnih vodov in osem črpališč. Gradbena dela naj bi predvidoma stekla konec leta, končati jih nameravajo do septembra 2022.

Dela bodo potekala v stranskih in manjših ulicah, kar v mestu ne bo povzročilo večjih prometnih zapletov. Lastniška vprašanja za omenjeni projekt so sicer že uredili, oddali so tudi vse vloge za pridobitev gradbenih dovoljenj. Njihovo ugodno rešitev pričakujejo do konca meseca, je še dejal Kunič.

Dograditev črnomaljske kanalizacije je po poročanju STA sicer del širšega projekta odvajanja in čiščenja odpadne vode v porečju Kolpe oz. sodi v njegov drugi korak. V prvem koraku so dogradili in prenovili osrednjo čistilno napravo v Črnomlju, za kar so odšteli približno dva milijona evrov.

V okviru omenjenega projekta so v vsej črnomaljski občini v preteklih letih zgradili tudi približno 82 kilometrov vodovoda in za to odšteli približno 10,5 milijona evrov. Približno 65 odstotkov navedenih stroškov so pokrili z evropskim denarjem.V Občini Črnomelj letos načrtujejo tudi dograditev kanalizacijskega sistema na Vinici, za kar bo občina namenila nekaj več kot 180.000 evrov lastnega denarja.

L. M.