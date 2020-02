Frankinja je Marku poseben izziv

Marko Kirar z modro frankinjo, domačimi klobasami in kruhom iz vinskih droži - vse njegovo delo.

Kirarjeva klet v zidanici je po stenah in stropu obložena z raznimi priznanji z vinskih in salamarskih tekmovanj. Prostora za vse je že zmanjkalo.

Na zdravje v kleti.

Dobruška vas - Marko Kirar iz Dobruške vasi v vinograd hodi od malih nog. Na živinorejski kmetiji so imeli pri hiši vinograd na Vinjem Vrhu in oče Marjan, navdušen vinogradnik in vrsto let tudi predsednik Društva vinogradnikov Škocjan, je tako sina kot hčerko vedno jemal s seboj, da sta mu pomagala, kar sta pač zmogla za svoja leta.

Zato ne čudi, da se je Marko tudi pozneje, ko je prevzel domačo kmetijo, s posebno skrbjo posvečal vinogradništvu, ga razvijal in se trudil, tako da je danes eden boljših v škocjanskem društvu in sploh na dolenjskem koncu. Marko pa je dejaven tudi v Društvu vinogradnikov Škocjan, kjer je že vrsto let član, zdaj tudi podpredsednik, ter skrbnik mobilnega vinskega hramčka.

Ko sta se z ženo Nado pred dvajsetimi leti vzela, so se Kirarjevi postopno iz živinorejstva preusmerili v vinogradništvo. Vinograde z okrog dva tisoč trtami so širili in danes imajo okrog štiri tisoč trt.

Vinograde imajo Kirarjevi na štirih lokacijah Vinjega Vrha in sicer na razdalji 1.500 metrov, pri enem od vinogradov stoji tudi lepa zidanica.

Poleg cvička prideluje belo zvrst, dolenjsko belo, polsladki kerner, muškat, ter štiri tipe frankinje: klasično modro, za cviček, modro frankinjo - bariq (ta zori v lesenih sodih) in belo. Slednja je nekaj posebnega in novost na vinskem trgu, le redki vinogradniki se je lotijo. Za svoja vina so prejeli še mnoge nagrade, ki jih je vesela vsa družina: žena Nada ter otroka, devetošolec Matic in hčerka Maja. Vsi radi pomagajo pri delu.

Besedilo in foto: L. Markelj

