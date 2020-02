FOTO: Najboljša družinska maska so bile rdeče mušnice

22.2.2020 | 18:05

36. Mojčin pustni karneval je bil več kot uspešen. Na odru tudi zmagovalne rdeče mušnice.

Pralna stroja

Novo mesto - Današnja sobota poteka v znamenju pusta in mask tudi v dolenjski prestolnici. Od 16. ure naprej je bilo veselo v telovadnici OŠ Drska, kjer je v organizaciji Društva prijateljev mladine Mojca potekal že 36. Mojčin pustni karneval.

Pustnih šem ni manjkalo, veliko je bilo otrok, pa tudi staršev in družin, ki so se potrudile in prišle našemljene. Tako je bilo na karnevalu videti princeske, kavboje, faraone, šejke, žabice, ovčke, robote, … Na obisk je prišel celo šentjernejski petelin Jernej. Vsaka maškara je poleg krofa in vode dobila tudi nagrado, kar gre zasluga številnim sponzorjem in donatorjem.

Na karnevalu, kjer sta za zabavo skrbela Maja Kokol in čarovnik Toni, so podelili več nagrad: za naj izvirnejšo, najstarejšo in najmlajšo maškaro, za najštevilčnejšo družino in nagrado za naj družinsko masko. Slednjo je prejela družina Rajšelj iz Mirne Peči. Predstavljali so družino rdečih mušnic: oče Jure, mama Vanja, dve in poletna Klara ter devetmesečna Ana. Slednja je prejela tudi nagrado za najmlajšo maškaro. Maske so si doma sešili sami in presrečni so, ker se bodo za nagrado skupaj s svojimi sorodniki in prijatelji s splavom popeljali po reki Krki. Ostalih nagrad ob našem obisku še niso podelili.

Z obiskom in odzivom na zabavi je bila zadovoljna predsednica DPM Mojca Marjeta Ferkolj Smolič: »Čudovito vzdušje, otroci in starši so enkratni, lepo je, če pridejo skupaj, da se starši vsaj za en dan spremenijo v otroke. Karneval je res rasel iz leta v leto in to tradicijo bomo nadaljevali,« Povedala je še, da bodo v bodoče prireditev izpeljali skupaj z Zavodom Novo mesto in organizirali sprevod skozi mesto, kar je bila nekoč tradicija, ko so maškare šle skozi Glavni trg.

Besedilo in foto: L. Markelj

