Z avtom kar v hišo

22.2.2020 | 18:15

Danes dopoldne ob 9.03 se je v naselju Golek v občini Krško občanka z osebnim vozilom zaletela v stanovanjski objekt. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so zavarovali kraj nesreče in odklopili akumulator na vozilu. Reševalci Nujne medicinske pomoči Krško so poškodovano občanko na kraju oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Brežice.

Gorela podrast

Popoldne ob 15.53 je v naselju Straža pri Raki v občini Krško zagorela podrast. Požar na površini okoli 300 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGE Krško.

Gorela suha trava in podrast

Ob 15.48 je v Gornjem Kotu v občini Žužemberk gorela suha trava in podrast. Gasilci PGD Dvor in Žužemberk so pogasili požar na površini okoli enega hektara.

