Štajerski rokometaši premagali trebanjske

22.2.2020 | 18:30

Trebanjske rokometaše so sinoči v premagali Mariborčani. (Foto: Dominik Pekeč)

Trebnje - Tri kroge pred koncem prvega dela Lige NLB se rokometaši trebanjskega Trima prvič po sezoni 2014/15 veselijo napredovanja v boje za prvaka. Uvrstitev med najboljšo šesterico so si dokončno zagotovili s petkovo zmago v Mariboru (32:26).

Trebanjski rokometaši so sinoči v štajersko prestolnico prišli kot veliki favoriti, to vlogo pa so tudi upravičili. Z enajsto zmago v sezoni so se utrdili na četrtem mestu prvenstvene lestvice, Mariborčani ostajajo na predzadnjem mestu.

Izbranci gostujočega trenerja Ivana Vajdla so postopno lomili odpor gostiteljev, ki so sijajno odprli dvoboj in povedli s 5:1. Nato so vajeti gre v svoje roke vzeli gosti in v 12. minuti prvič na dvoboju povedli s 7:6. Od tedaj naprej so bili vselej v prednosti, na polčasu so vodili za dva gola (15:13), v drugi polovici polčasa pa so povsem zasenčili v tej sezoni zelo blede Mariborčane. V 39. minuti so povedli z 21:16, po njihovem vodstvu z 28:21 v 50. minuti pa je bilo docela jasno, da bodo slavili v dvorani Tabor.

V trebanjski ekipi je bil najbolj učinkovit Gal Cirar z enajstimi, v mariborski pa Tadej Sok s šestimi goli.

Trebanjska ekipa bo v prihodnjem krogu v sredo, 26. februarja, gostila velenjsko Gorenje, mariborska pa bo v soboto, 29. februarja, gostovala v Izoli.

IZJAVI PO TEKMI:

Davor Rokavec, trener RK Maribor Branik:

"Tekmec je dokazal, da je zelo kakovosten. Do izraza je prišla dolga klop, zato tudi ob vseh menjavah med tekmo niso padli, kar se je pripetilo nam. Imeli smo težave, predvsem na levem krilu, zato smo nekaj časa igrali z dvema krožnima napadalcema. Na koncu se je znova odvil ista scenarij. Fantje so se borili, trudili in si želeli uspeha, a po treh ali štirih napakah se je tekmec odlepil na nekoliko višjo prednost in potem smo znova potonili. Proti tako kakovostni ekipi se je v stanju, v kakršnem smo trenutno, težko vrniti in tako smo po tekmi znova razočarani."

Ivan Vajdl, trener RK Trimo Trebnje:

"V Maribor smo pripotovali nekoliko v strahu, saj smo imeli pred tekmo nekaj težav z boleznimi in poškodbami. Pri analizi mariborske igre smo opazili, da tekmeci igrajo zelo kombinatorno, zato smo se nanje ves teden osredotočeno pripravljali. To je prišlo do izraza predvsem v drugem polčasu, ko smo dobro zaustavili domači napad. Dobro smo igrali tudi v obrambi, v pomoč pa sta bila tudi oba vratarja. Z zmago smo zelo zadovoljni, zdaj smo uradno v Ligi NLB za prvaka, kjer nas čakajo novi zahtevni izzivi."

Danes ob 19. uri bo na vrsto tekma med MRK KRKA : RD BUTAN PLIN IZOLA (spletni prenos na Facebook strani MRK Krka) in ob 20. uri RD URBANSCAPE LOKA : MRD DOBOVA

IZJAVE PRED TEKMO:

Jernej Avsec, rokometaš MRK Krka:

"Po dobro odigrani tekmi s Trimom Trebnjem in osvojeni točki, nas čaka tekma proti dokaj neugodni ekipi iz Izole, ki niza dobre predstave. Preučili smo igro tekmecev, poudarek pa dali tudi uspešni realizaciji strelov. Na tekmi hočemo prikazati trdno obrambo in hitro igro v napadu, s katero bi prihajali do priložnosti za lažje dosežene zadetke. Želimo si podaljšati niz dobrih predstav".

Matic Pipp, rokometaš RD Urbanscape Loka:

"Ekipo Dobove dobro poznamo, z njo smo se v tej sezoni pomerili že dvakrat. Na tekmo se bomo dobro pripravili, zato verjamem, da nam lahko v soboto s pomočjo publike uspe osvojiti pomembni točki pred nadaljevanjem Lige NLB."

Luka Florjančič, rokometaš MRD Dobova:

"V soboto nas čaka težko gostovanje v Škofji Loki. Pričakujemo lahko zahtevno in napeto tekmo ter borbo za vsako žogo. Tekma je za nas zelo pomembna. Zato je na nas, da zbistrimo glave, se na tekmo maksimalno dobro pripravimo ter na igrišču prikažemo naš pravi obraz. Zavedamo se, česar smo sposobni in verjamemo, da se ob pravem pristopu lahko nadejamo zelo dobrega rezultata."

L. M.