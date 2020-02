Stopimo skupaj že dvajset let

20. jubilejni koncert in dobrodelna akcija sta znova uspela.

Metlika - V Rdečem križu Metlika letos obeležujejo 20.obletnico dobrodelne akcije in koncerta Stopimo skupaj. 20. jubilejni koncert so pripravili v petek zvečer v športni dvorani OŠ Metlika.

Sekretarka Zalka Klemenčič pravi: »Gre za pomemben jubilej, ki dokazuje, da smo ljudje pripravljeni pomagati tistim, ki so se zaradi bolezni ali nesreče znašli v stiski ali negotovi situaciji. Izdali smo bilten, ki bo hkrati spomin na prehojeno pot in spodbuda za delo naprej. Tako kot v preteklih letih bomo tudi letos zbrana sredstva namenili za pomoč ljudem v stiski.«

Zbrana sredstva donatorjev in vstopnic koncerta v višini 6.300 evrov bodo dali v sklad Stopimo skupaj. Pomagali bodo družinam - gre za težje zdravstvene težave pri otrocih - o čemer že tečejo pogovori.

V programu, ki sta ga povezovala Lojze Bojanc in Vesna Žist, so nastopili Manca Špik, Lana Škof, Nina Suljič, skupina 2B, Mestna godba Metlika, ansambel Gašperja Brunskoleta, ansamble Vasovalci, Gal Gjurin. Prav si so se odpovedali honorarju.

Kako se je pred 20 leti začelo

Pred 20. leti so zaradi potreb družine po hišnem dvigalu organizirali in izvedli prvi dobrodelni koncert Stopimo skupaj. Odziv in podpora okolja sta bila izjemno velika, zato je koncert postal tradicionalen. Pri projektu je sodelovalo veliko dobrotnikov in le z njihovo pomočjo so lahko izpolnili zastavljeni cilj. V programu omenjenega koncerta je brezplačno sodelovalo 315 slovenskih glasbenikov, ki jih je prišlo poslušat do 7.231 obiskovalcev. Na njihove prošnje se je odzvalo 485 donatorjev in tako so skupaj z donatorji in obiskovalci koncertov zbrali 307 tisoč evrov pomoči, ki so jih razdelili med 286 pomoči potrebnih oseb.

»Potrebe po pomoči so bile, so in bodo. Ker je projekt Stopimo skupaj potreben, prepoznaven in nepogrešljiv del programa Rdečega križa Metlika, in ker se vse manj družin in posameznikov želi javno izpostaviti, smo se odločili, da ga po 20-ih letih preoblikujemo v sklad Stopimo skupaj za pomoč ljudem v stiski,« pojasnjuje Klemenčičeva.

Cilj sklada bo namensko zbiranje sredstev od donatorjev in prispevkov skozi vse leto za pomoč ljudem v stiski (naravne nesreče, bolezenska stanja, izgube najbližjih, zdravstveni pripomočki....) brez odbitkov za delovanje organizacije. Rdeča nit bo ostal dobrodelni koncert Stopimo skupaj, s katerim bodo še naprej združevali prijetno s koristnim. Pokroviteljstvo nad skladom Stopimo skupaj je za prva štiri (4) leta prevzela skupina Perspektiva iz Ljubljane.

Štiri priznanja in plaketa

Vesna Žist in Lojze Bojanc

Ob 20. letnici projekta Stopimo skupaj so za dolgoletno delo pri uresničevanju ciljev in nalog Rdečega križa Slovenije- Območno združenje Metlika podelili štiri posebna priznanja in eno plaketo.

Prejemniki posebnih priznanj so: Rudi Vlašič (program koncertov), Darko Plut (ozvočenje koncertov), Vesna Žist (vodenje koncertov) in Verica Marušič (vodenje koncertov). Plaketo je prejel Lojze Bojanc za 20 - letno vodenje koncertov. Delo so vsi opravili prostovoljno.

Prisotne so pozdravili in se jim zahvalili župan občine Metlika Darko Zevnik in predstavniki Rdečega križa Metlika: predsednica Mojca Stopar Zevnik in sekretarka Zalka Klemenčič.

Rdeči križ Metlika kot organizator se zahvaljuje občini Metlika, vsem donatorjem, medijem, nastopajočim, obiskovalcem in predanim aktivistom, prostovoljcem in članom ekip PP RK Metlika.

L. M., foto: RK Metlika

