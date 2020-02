Pomoč za razvoj kmetijstva in ohranjanje podeželja

23.2.2020 | 09:00

Ilustrativna slika

Krško - Občina Krško razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2020. V proračunu občine za letošnje leto imajo za ta namen zagotovljena sredstva v višini 135.000 evrov bruto, in sicer za več ukrepov.

Največ, 110.000 evrov je namenjenih za pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo. Za pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih je na voljo 10.000 evrov, prav toliko tudi za pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji, 5.000 evrov pa je namenjenih za štipendiranje bodočih nosilcev kmetij, so sporočili z občine.

Rok za oddajo vlog za ukrepe naložbe v kmetijska gospodarstva, ohranjanje kulturne in naravne dediščine ter naložbe v predelavo in trženje je ponedeljek, 23. marec, za prevzemnike kmetij pa prvi oktober. Pisne vloge pričakujejo na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Krško ali na Oddelku za gospodarske dejavnosti v času uradnih ur.

M. L.-S.