Krka praznih rok iz Kanala

23.2.2020 | 08:00

Novomeški odbojkarji ostajajo brez zmage v modri skupini. (Foto: R. N., arhiv DL)

Novo mesto - Odbojkarji Krke ostajajo brez zmage v modri skupini, kamor so se uvrstile štiri najboljše ekipe po prvem delu državnega prvenstva, priključila pa sta se jim še ekipi ACH Volley in Calcit Volley. Novomeščani so včeraj z 0:3 izgubili na gostovanju pri Salonitu Anhovo iz Kanala ob Soči.

Krkaši so se nadejali, da prekinejo niz štirih porazov. Tekmo so začeli odločno in zbrano, z natančnimi začetnimi udarci pa so Salonitu povzročali precej težav pri hitri organizaciji napadov. Pri 10. točki je bil rezultat izenačen, nato pa so Kanalci prevzeli pobudo. Pridno so tudi izkoriščali napake Novomeščanov in brez težav povedli z 1:0.

Tudi v drugem nizu sta bili na začetku ekipi dokaj izenačeni, v nadaljevanju srečanja pa so domači odbojkarji pobegnili na 14:9, nekaj trenutkov kasneje je bilo na semaforju že 18:12. Trener Krke Tomislav Mišin je z menjavami poskušal preobrniti potek tekme, a se to ni zgodilo. Krka je v drugem nizu osvojila le 16 točk.

V zadnjem so Novomeščani korak z nasprotniki držali vse do sredine (16:17), nato pa so Kanalci prestavili v višjo prestavo in poskrbeli, da je zmaga ostala doma.

Izidi:

- modra skupina, 5. krog:

ACH Volley : Panvita Pomgrad 3:0 (17, 20, 17)

Calcit Volley : Merkur 3:0 (25:18, 25:19, 25:20)

Salonit Anhovo : Krka 3:0 (18, 16, 20)

Salonit Anhovo: Šarić, Nanut, Karnel 1, Basaneže 10, Kavčič, Peterlin 19, Kovačič 1, Tomić 5, Vrtovec 11, Jereb.

Krka: Hafner 2, Ožbalt, Erpič 4, Vrhovšek 5, Kosmina 11, Borin, Drobnič 9, Travnik, Pucelj, Kumer 4, Lindič 7, Ogulin, Renko.

Lestvica:

ACH Volley 7 6 1 18: 5 30

Calcit Volley 7 5 2 16: 7 27

Merkur Maribor 7 4 3 13: 9 24

Salonit Anhovo 5 1 4 5:12 12

Panvita Pomgrad 5 2 3 7:12 5

Krka 5 0 5 1:15 4

R. N.