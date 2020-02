Dobovi spodrsnilo v Škofji Loki, Novomeščani do pričakovane zmage

23.2.2020 | 10:00

Novomeščani s včeraj s 34:30 premagali zadnjeuvrščeno Izolo.

Dobova, Novo mesto - Včeraj smo poročali, da so si trebanjski rokometaši z zmago nad Mariborčani, zagotovili uvrstitev v ligo za prvaka, kjer želijo v nadaljevanju sezone igrati tudi Dobovčani, ki pa jim je sinoči spodrsnilo v Škoflji Loki, kjer so izgubili s 24:31. Že ob polčasu so zaostajali za šest zadetkov (11:17).

Kot poroča STA, so Škofjeločani v prvi polovici tekme povsem zasenčili tekmece iz Posavja. Vselej so bili za korak ali dva pred njimi ter si že v 14. minuti priigrali osem zadetkov prednosti (11:3). V nadaljevanju niso popuščali in brez težav osvojili novi dve prvenstveni točki.

Damjan Radanovič, pomočnik trenerja MRD Dobova: »Kljub dobri pripravi na tekmece, ki smo jih dobro poznali že od prej, smo pregoreli v želji. Ne vem, kje iskati razlog za takšno igro. Zaslužena zmaga Urbanscape Loke.«

Krka boljša od zadnjeuvrščene Izole

Zmage so se sinoči po pričakovanjih veselili tudi rokometaši Krke, ki so s 34:30 premagali zadnjeuvrščeno Izolo. Novomeščani se še naprej krčevito borijo za uvrstitev v ligo za prvaka. Trenutno so na osmem mestu, za šestim, ki še vodi v boj za prvaka, pa zaostajajo štiri točke. Do konca prvega dela prvenstva so le še trije krogi.

Izolani so ob polčasu zaostajali le za dva zadetka (14:16), a v nadaljevanju srečanja niso več uspeli držati koraka z Novomeščani, ki so v 42. minuti povedli za šest zadetkov (25:19). Primorci so pet minut kasneje zaostanek prepolovili, vendar zmage Krke niso uspeli resneje ogroziti.

Andraž Kete, MRK Krka: »Danes je bilo najbolj pomembno, da osvojimo obe točki. Umetniški vtis ni bil pomemben, nismo ga niti pustili. Na srečo smo bili dovolj kvalitetni, da smo na koncu pošteno dobili ti dve točki, ki smo si jih zelo želeli. Sedaj smo se malo odlepili iz spodnjega dela lestvice oz. smo šli v neko zlato sredino z zalogo točk. Gremo naprej v naslednjo tekmo. Poskušali bomo dobro trenirati čez teden, popravit napake, ki se nam pojavljajo in danes teden znova poskušat osvojit točko ali dve v Dobovi.«

Izidi, 19. krog:

Celje Pivovarna Laško : Riko Ribnica 29:23 (13:14)

Gorenje Velenje : Slovenj Gradec 2011 28:22 (14:10)

Maribor Branik : Trimo Trebnje 26:32 (13:15)

Krka : Butan plin Izola 34:30 (16:14)

Urbanscape Loka : Dobova 31:24 (17:11)

Koper : Jeruzalem Ormož 21:28 (6:16)

Lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 19 18 1 0 609:416 37

2. Riko Ribnica 19 15 1 3 541:505 31

3. Gorenje Velenje 19 14 1 4 585:492 29

4. Trimo Trebnje 19 11 3 5 526:491 25

5. Dobova 19 9 1 9 545:557 19

6. Jeruzalem Ormož 19 9 1 9 513:544 19

7. Koper 19 7 1 11 500:509 15

8. Krka 19 7 1 11 524:552 15

9. Urbanscape Loka 19 5 5 9 503:560 15

10. Slovenj Gradec 19 6 1 12 518:563 13

11. Maribor Branik 19 3 1 15 467:536 7

12. Butan Plini Izola 19 1 1 17 470:567 3

R. N., foto: MRK Krka

Galerija