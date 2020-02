Daljnovoda bodo uredili pod zemljo

23.2.2020 | 11:00

Na Mirni je ponekod daljnovod že pod zemljo. (Foto: P. K. L.)

Mirna - Občina Mirna je po večletnih pogajanjih z Elektrom Celje dosegla dogovor, da okoli dober kilometer zračne linije 20-kilovoltnega daljnovoda, ki poteka skozi del naselja Mirna, uredijo pod zemljo. Kot pravi Štefan Velečič z občinske uprave, bodo krili stroške izdelave projektne dokumentacije, pomagali pri pridobivanju služnosti za vkop kablov in poskrbeli za pridobitev gradbenega dovoljenja, Elektro Celje pa bo poskrbel za vse ostalo.

Na občini se zavedajo, da je položitev električnega kabla v zemljo veliko bolj prijazna rešitev za občane. »Vsi se zavedamo vplivov elektrike. Daljnovodi ne sodijo v naselja, zato menim, da je dogovor, ki je bil sprejet, dober za ljudi,« pravi Velečič. Trenutno je v izdelavi projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja. Če ga bodo pridobili do konca pomladi, bo lahko Elektro Celje še letos daljnovod uredil pod zemljo. »Ukinja se v stanovanjski soseski Roje III, pred dvema letoma je bil že ukinjen v spodnjem delu naselja, in sicer od nekdanje tovarne Prevent do zdajšnje lokacije obstoječega A-droga. Pokablitev nadaljujemo skozi del naselja do linije, ki poteka od Sotle proti gradu,« razloži Velečič. Strošek občine v tem projektu naj bi znašal približno 6.500 evrov.

R. N.