Moški je z nožem ubil žensko in poškodoval še sebe

23.2.2020 | 15:15

Prizorišče današnje tragedije (Foto: M. L.)

Loke - Malo pred 12. uro je v naselju Potok v občini Straža prišlo do tragedije. Po prvih informacijah naj bi 31-letni moški do smrti zabodel 27-letno partnerko in potem ranil še sebe.

Kot smo izvedeli od svojcev pokojne, naj bi B. T. z nožem v hrbet zabodel R. M., mamo dveh otrok. Par naj bi se pred kratki razšel, žrtev pa naj bi obiskala storilca z namenom dogovora o podrobnostih razhoda.

Po tem naj bi moški z nožem še sebe zabodel v predel trebuha.

Policija je doslej potrdila le to, da je ženska umrla na kraju, eno osebo pa so reševalci odpeljali v bolnišnico.

Na kraj so bili takoj napoteni policisti in ogledna skupina Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto, ki opravljajo ogled in ugotavljajo vse okoliščine nasilne smrti. Na ogledu sta tudi preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka.

B. B.

