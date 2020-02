Srečko in proračunska kraljica prevzela oblast

23.2.2020 | 19:30

Občinski ključ je dobil novi Fašjenkov župan Srečko. (Foto: L, K., občina Brežice)

Ko se spodobi za proračunsko veselico, so točili vince. (Foto: L, K., občina Brežice)

Koranti iz Hajdine so preganjali zimo. (Foto: L, K., občina Brežice)

Brežice - Kot je naznanil, je tudi pred pustom v letu 2020 oblast v občini Brežice prevzel Fašjenk Dobova, rečeno natančneje, v njegovem imenu novi Fašjenkov župan Srečko, ki je tako dobil v začasno last in posest občinski ključ, so sporočili z občine. Fašjenk letos vlada občini Brežice od petka, 21. februarja, do sobote, 29. februarja, ko bodo uradnemu predstavniku občine Brežice vrnili občinski ključ.

Med omenjenim uradnim prevzemom oblasti so gledalci lahko v živo spremljali praktičen prikaz priprave in glasovanja o proračunu na proračunski veselici, kjer so vaški veljaki odločali o denarju. »Sprejetje novega proračuna so se zbrani razveselili in nadaljevali z veselico. Občinski ključ je iz rok proračunske kraljice prejel novi Fašjenkov župan Srečko. Sledil je razgiban in športno obarvan nastop mažoretk, koranti iz Hajdine pa so že tradicionalni preganjali zimo,« so še sporočili z občine.

M. L.

Galerija