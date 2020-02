Požar v kuhinji; našel minometno mino

23.2.2020 | 18:40

Ob 9.38 je v naselju Dolenje Karteljevo, občina Novo mesto, v stanovanjskem objektu zagorelo pri električnem štedilniku. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so požar v kuhinji omejili in pogasili ter prezračili prostore, so sporočili z novomeškega regijskega centra za obveščanje.

Iztekalo pogonsko gorivo

Ob 11.33 je v Zalogu, občina Straža, iz elektro agregata iztekalo pogonsko gorivo. Delavci elektro službe so pred prihodom gasilcev mesto izlitja posuli z vpojnim sredstvom. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Dolenja Straža so pod agregat nastavili lovilne posode in pivnike ter območje dodatno posuli z vpojnim sredstvom. Območje bodo nadzorovali. Obveščene so bile pristojne službe.

Zagorela suha trava

Ob 17.12 je ob ulici Grajska cesta v naselju Otočec, občina Novo mesto, gorela suha trava. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Otočec so požar na površini 50 kvadratnim metrov pogasili.

Našel minometno mimo

Z brežiškega regijskega centra za obveščanje pa so sporočili, da je ob 12.18 pri kraju Rožno, občina Krško, občan našel neeksplodirano ubojno sredstvo. Pripadniki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske so odstranili in do uničenja uskladiščili minometno mino kalibra 81 milimetrov in sedem nabojev pehotnega streliva, vse ostanek iz druge svetovne vojne.

