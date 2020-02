Nesreča v Trebnjem; pes ostal zaklenjen

24.2.2020 | 07:00

Včeraj ob 17.59 uri sta v ulici Stari trg v Trebnjem trčili osebni vozili. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so na kraju oskrbeli eno osebo. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, razlite motorne tekočine posuli z vpojnim sredstvom ter pomagali policiji in reševalcem.

Ob 18.06 so se v naselju Mrčna sela, občina Krško, občanu zaklenila vrata osebnega vozila, v katerem je ostal zaprt pes. Vozilo so s tehničnim posegom odprli gasilci PGE Krško.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:30 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRENOVEC2 na izvodu Drenovec;

- od 10:30 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALE RODINE na izvodu Otavec-Plut.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOŽAKOVO, izvod Božakovo;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OB KRIŽIŠČU, izvod Kidričeva 2.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RIHPOVEC - KOVAČIČ, TP POLJANE PRI MIRNI PEČI, TP OKROGLICA, TP GRIVEC, TP ČEMŠE in TP ŠENTJURIJ;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POKRITI VKOP KARTELJEVO, TP GOR. KARTELJEVO, TP LAZE PRI JAGODNIKU in TP JAGODNIK.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 11:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. SUHADOL.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Brezje, Presladol, Zakov, Bohor, Prižev dol, Likov vrh, Košeni vrh, Bohor Dobrava, Bohor Jablance, Brezje vas, Vajerji, Vrhe Bohor danes med 8:00 in 13:00 uro, na območju TP NOVA ŠOLA VIDEM izvodi KAJUHOVA LEVO, LAPAJNETOVA in TRDINOVA pa med 8:00 in 12:00 uro.

M. K.