FOTO: Dva kruha z vsemi točkami spekel Jože Senegačnik

24.2.2020 | 08:55

Zmagovalec Jože Senegačnik (v sredini) s predsednico DPŽ Škocjan Simono Globevnik in županom Jožetom Kaplerjem.

Betka Verščaj

Eden od zmagovalnih kruhov

Obiskovalci so se pred prireditvijo z zanimanjem ogledali razstavo kruha v Metelkovem domu.

Prejemniki zlatih priznanj - oder je bil skorajda premajhen.

Janez Lekše in njegovi harmonikarji so poskrbeli za prijetno vzdušje.

Zmagovalec Jože Senegačnik in članica DPŽ Škocjan Jožica Mehak, ki je za sončni kruh prejela 79,2 točke.

Škocjan - Konec tedna v škocjanski dolini ni dišalo le po pustnih krofih, ampak tudi po dobrem domačem kruhu. Društvo podeželskih žena Škocjan je v sodelovanju z občino in Kmetijsko gozdarskim zavodom iz Novega mesta pripravilo že 12. društveno ocenjevanje in razstavo kruha.

Odziv je bil tudi tokrat dober. Kot je povedala predsednica društva Simona Globevnik, so v ocenjevanje prinesli 79 kruhov od blizu in daleč - največ iz škocjanske občine in sosednjih krajev, poslali pa so ga tudi iz Dolskega in Primorskega.

Dve tričlanski strokovni komisiji, ki jima je predsedoval Blaž Košak, sta imeli veliko dela, ko sta gledali in okušali kruh, ki so ga razdelili kar v sedem kategorij. Največ je bilo kruhov s semeni in zelišči, veliko okrašenih prazničnih kruhov, pa tudi navadnih in mešanih pšeničnih kruhov.

Da kvaliteta kruhov z ocenjevanji raste, je v nagovoru povedala Betka Verščaj v imenu ocenjevalcev, o tem pa govorijo tudi naslednje številke: kar 52 kruhov je prejelo zlato priznanje, 19 srebrno, trije bronasto, le dva sta bila neocenjena.

Najbolje se je odrezal že znani pek Jože Senegačnik iz Škofljice pri Ljubljani, ki je kar za dva kruha prejel prav vseh 80 točk: za praznični kruh ter za rženi kruh z medom in pivom. Njegov ajdov brezglutenski kruh z orehi pa je prejel 79,7 točk.

Zmagovalec, ki v Škocjan na tekmovanje v ocenjevanju kruha prihaja že pet let in je tu tudi že zmagal, je bil uspeha vesel, čeprav je odkrito povedal, da kljub praksi in veliko znanju, ki ga ima pri peki kruha, ta ne uspe vedno, »a vaja dela mojstra. Pomembno je, da je kruh za pojest.« Pri njihovi hiši ga skoraj nikoli ne kupijo, najraje pa peče kruh za svoje vnuke.

Med domačinkami je letos najboljši kruh spekla Stanka Žagar iz Grmovelj, in sicer prazničnega z oceno 79,5 točk.

Globevnikova se je v nagovoru zahvalila vsem za sodelovanje, še posebej je izpostavila najmlajše, saj so tokrat kruh za ocenjevanje pekli v škocjanskem, šmarješkem in šentjernejskem vrtcu. Tako bo tradicija peke kruha doma šla na mladi rod. Otroci iz Vrtca Radovednež Škocjan so s svojimi risbicami na temo Naš kruh polepšali razstavni prostor v Metelkovem domu.

Pohvalnih besed o razstavi in ocenjevanju ter pridnih organizatorkah je bil domači župan Jože Kapler: »Ponosen sem na to tekmovanje in da kvaliteta kruhov raste.«

Direktor KGZ Novo mesto Jože Simončič pa je dejal, da ima dogodek v Škocjanu močno sporočilo: potrošnike in slovensko družbo opominja, da je hrana vrednota in da moramo paziti, kako se do nje obnašano, ter da je treba obvarovati slovensko zemljo in kmeta.

Kulturni program so oblikovali harmonikarji glasbene šole Janeza Lekšeta, malčki iz vrtca Radovednež in Janez Strašek, ki je navdušil s petjem in deklamacijo.

Po koncu je sledilo pokušanje razstavljenih kruhov, k čemur se je lepo podala tudi dobra vinska kapljica škocjanskih vinogradnikov.

Besedilo in fotografije: L. Markelj

