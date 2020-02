Neminljiva šelmarija: Maškare bolj privabljale dobro voljo, kot pa odganjale zimo

24.2.2020 | 11:00

Maškare so poskrbela za dobro voljo.

Predsednik Prforcenhausa Jure Jordan.

Seveda niso manjkali niti koranti iz Markovcev, ki so stalnica kostanjeviške šelmarije.

Kostanjevica na Krki - Po nekaterih krajih so včeraj potekale pustne povorke. Tudi v Kostanjevici na Krki je bilo ogromno pustnih mask, ki so na kostanjeviški otok pritegnile številne obiskovalce od blizu in daleč. A maškare so bolj privabljale dobro voljo, kot pa odganjale zimo, ki je bila letos bolj zelena kot pa bela.

Ko se približuje pustni čas, življenje v Kostanjevici na Krki zaživi v drugačnem duhu. Pustno rajanje ima tam že dolgo tradicijo, imenujejo ga šelmarija. Že od nekdaj traja štiri dni, od nedelje do pepelnične srede. Začne se z budnico, prižigom pustnega ognja, oklicem kurenta in povorko, ki pomeni, da oblast v dolenjskih Benetkah prevzame Prforcenhaus.

Po mestnih ulicah so se v včerajšnji povorki tako pomikali Plavčkovi pravljični junaki, mažoretke, šentjernejski petelin s spremstvom, pustna vlada Prforcenhausa, konjeniki, predstavila se je skupina z Malenc, Dolščani so se ukvarjali s Forma živo, za varnost vseh je skrbeli Dolenska in Belocerkovška varda, seveda niso manjkali niti koranti iz Markovcev, ki so stalnica kostanjeviške pustne povorke. »Vsako leto je več skupin, klobuk dol vsem, ki so prišli. Organizacija je bila odlična, norčavost je, kar je tudi namen maškarade, da narišemo nasmeh na obraz ljudi, predvsem pa otrok,« je dejal Jure Jordan, predsednik Etnološkega društva Prforcenhaus, ki že vrsto let zagnano skrbi za obujanje tega običaja.

Posebnost in vrhunec šelmarije pa je zagotovo današnji občni zbor Prforcenhausa, ki je vedno na pustni ponedeljek. Na njem, tako kot veleva tradicija, najprej operejo vse umazano perilo, potem pa na najbolj demokratičen način, s prisilo, izvolijo novega predsednika pustne vlade. Že pred desetletji so se v Prforcenhausu zavedali pomembnega dejstva, da lahko predsednik svoj mandat opravlja le eno leto. To je zagotovilo, da bo delo opravljal predano in da korupcija ne bo mogla razširiti svojih lovk.

Na pustni torek pa kostanjeviški pustni veseljaki opravijo še oranje in sejanje ter gonjenje medveda, na pepelnično sredo pa kurenta, ki ga najprej nosijo po ulicah in vseh gostilnah, zažgejo in vržejo v reko Krko, obred pa končajo z veselo sedmino.

Besedilo in fotografije: R. N.

