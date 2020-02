Žrtev maltretirala partner in njegova mati

24.2.2020 | 10:35

Kot sporočajo s PU Novo mesto, so policisti PP Črnomelj 21. 2. zaradi suma nasilja v družini 44-letnemu moškemu in 63-letni ženski izrekli ukrep prepovedi približevanja žrtvi. Na podlagi zbranih obvestil so ugotovili, da je osumljenec že dalj časa izvajal fizično in psihično nasilje nad svojo partnerko. Žrtev je pretepal, poniževal in z njo surovo ravnal, nasilje nad njo pa je izvajala tudi njegova mati. Policisti so žrtev zaščitili in o izrečenem ukrepu obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa. Zoper oba nasilneža bodo na državno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi nasilja v družini.

Pijan vozil po levi

Na cesti med Šentjanžem in Krmeljem se je 21. 2. okoli 21.30 zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh voznikov osebnih avtomobilov Sevniški policisti so ugotovili, da je nesrečo povzročil 37-letni voznik, ki je zaradi vožnje po levi strani vozišča trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pripeljal 46-letni voznik. Lažje poškodovanega povzročitelja nesreče, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,77 miligramov alkohola, so reševalci odpeljali v bolnišnico. Policisti nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin prometne nesreče in kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

Pod vplivom alkohola in brez veljavnega vozniškega dovoljenja

Brežiški policisti so med kontrolo prometa v okolici Brežic v noči na 22. 2. ustavili 24-letnega voznika osebnega avtomobila. Med postopkom so ugotovili, da kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 1,02 miligramov alkohola. Preprečili so mu nadaljnjo vožnjo, avtomobil zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Pijana voznica in sopotnik

Policisti PP Novo mesto so 22. 2. okoli 21. ure v okolici Novega mesta ustavili voznico osebnega avtomobila in ji zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 39-letna kršiteljica, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je opravljanje preizkusa odklonila. Voznici in potniku, ki je bil prav tako pijan, so preprečili nadaljnjo udeležbo v prometu, avtomobil zasegli, izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Večkratnemu kršitelju zasegli motor

22. 2. okoli 19.30 so sevniški policisti v Sevnici ustavili večkratnega kršitelja cestno prometnih predpisov, ki se je prevažal s kros motorjem. 27-letnemu kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,31 miligramov alkohola, so motor zasegli in zoper njega na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Mladoletnik pijan vozil

V noči na 23. 2. so Policisti PP Novo mesto na Šegovi ulici ustavili 14-letnika, ki je vozil osebni avtomobil, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,37 miligramov alkohola. Preprečili so mu nadaljnjo vožnjo, avtomobil zasegli in izdali plačilni nalog. O kršitvah mladoletnika so obvestili starše in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Pijanega 21-letnika pridržali

Policisti PP Metlika so v noči na 23. 2. v Metliki kontrolirali 21-letnega voznika osebnega avtomobila, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,71 miligramov alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in o vožnji pod vplivom alkohola seznanili sodišče.

Pod vplivom drog in brez veljavnega vozniškega

V noči na 22. 2. je na mejni prehod Slovenska vas na vstop v Slovenijo pripeljal voznik osebnega avtomobila iz Kranja. Policisti so opravili mejno kontrolo in pri kršitelju opravili test za ugotavljanje prisotnosti prepovedanih drog, ki je bil pozitiven. 28-letnemu kršitelju, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, so avtomobil zasegli. Odredili so mu tudi strokovni pregled, vendar je opravljanje pregleda odklonil. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog in napisali obdolžilni predlog.

Ukradel denar in nakit

V naselju Trsetnik na območju Šentruperta je med 20. 2. in 21. 2. nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi kletno okno vlomil v stanovanjsko hišo in našel ter odtujil denar in zlat nakit. Lastniki ocenjujejo, da je škode za okoli 13.000 evrov.

Vlomil v brunarico

V okolici Dvora je med 21. 2. in 22. 2. nekdo vlomil v brunarico. Odtujil ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda povzročena z vlomom.

Odnesel za okoli 5 tisoč evrov nakita

Med 22. 2. in 23. 2. je v Golobinjeku nekdo vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil nakit. Lastniki ocenjujejo, da so oškodovani za okoli 5000 evrov.

Iz avtomobila ukradel torbico

Na parkirnem prostoru v Mokronogu je 23. 2. nekdo vlomil v osebni avtomobil in odtujil torbo z dokumenti, denarjem in bančnimi karticami. Lastnika je oškodoval za 400 evrov.

Tujce našli v lesenih zabojih

Policisti PMP Obrežje so 22. 2. pri kontroli tovornega vozila registrskih oznak Severne Makedonije v tovornem delu v lesenih zabojih našli skritih pet državljanov Afganistana, ki so se poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Prijeli 5 tujcev

Policisti PU Novo mesto so med opravljanjem nalog varovanja državne meje med 21. 2. in 24. 2. na območju Vahte in Dolža izsledili in prijeli pet tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tremi državljani Maroka in dvema državljanoma Alžirije še niso zaključeni.

