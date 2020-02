Ženska kegljala bolje kot moški

24.2.2020 | 14:00

Foto: OTS DBK

Minulo soboto in nedeljo je potekalo tekmovanje posameznikov Območne kegljaške tekmovalne skupnosti Dolenjske in Bele krajine (OTS DBK) v disciplini 120 metov mešano.

V soboto so ženske kegljale v Kanižarici, moški pa v Kočevju, v nedeljo pa so se tako ženske kot moški pomerili v Novem mestu in sicer so kegljačice tekmovale na kegljišču Pri vodnjaku, moški pa na kegljišču Portoval.

V ženski konkurenci je zmagala Silva Zupančič, članica KK Trebnje, drugo mesto je osvojila Sonja Movrin iz KK Kočevje, tretja pa je bila Alenka Miklavčič iz KD Krka Novo mesto.

Med moškimi je prvo mesto obranil lanskoletni zmagovalec Martin Sevenšek iz KK Kočevje, drugo mesto je osvojil Aleš Žagar, prav tako iz KK Kočevje, tretji pa je bil Jože Zupančič iz KD Vodnjak Novo mesto.

Prvouvrščena iz obeh konkurenc sta se uvrstila na državno prvenstvo posameznikov.

Zanimivost tokratnega tekmovanja posameznikov OTS DBK je bila, da je zmagovalka v ženski konkurenci, Silva Zupančič, podrla 1152 kegljev in s tem za 17 kegljev "premagala" zmagovalca v moški konkurenci. "Rezultatov sicer ne moremo neposredno primerjati, ker so ženske kegljale na drugih kegljiščih kot moški, kljub temu pa dosežen rezultat zmagovalke kaže na to, da bi se lahko enakovredno kosala tudi z moškimi," so zapisali organizatorji tekmovanja, ki se sicer tudi opravičujejo vsem prejemnikom medalj, ker se je na hrbtno stran prikradel napis "Kočevje". "Organizatorji prvega nastopa moških iz KK Kočevja, ki so bili tokrat zadolženi za pripravo obeh kompletov medalj, so namreč pomotoma dodali še napis Kočevje, čeprav je bila le ena od štirih tekem izvedena pri njih," pojasnjujejo.

M. L.-S.