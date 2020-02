Združene civilne iniciative dajejo pristojnim glede zveri še zadnjo možnost

24.2.2020 | 12:15

Foto: Janez Papež

Civilne iniciative Aktivna Kočevska, Nova vas - Loška dolina in Primorska so na ministrico za kmetijstvo, ministra za okolje in prostor ter vlado v odstopu naslovili skupno protestno pismo, s katerim dajejo omenjenim, kot so zapisali, "zadnjo priložnost, da problematiko njihovega obstoja zaradi ogroženosti s strani divjih zveri (volka in medveda) pričnejo reševati takoj in energično":

"Z velikim presenečenjem smo se v Civilnih iniciativah: Kočevske, Notranjske in Primorske seznanili s stališči, ki so v zadnjih dneh zaokrožila med posamezni rejci pašne živine.Enostavno ne moremo verjeti, ko po letu in pol prepričevanja, dokazovanja o vzrokih in pravih poteh za reševanje živinoreje na območjih bivanja volka in medveda od ministrstva za kmetijstvo, ki bi moralo skrbeti za razvoj kmetijstva v vseh delih države, slišimo informacije, ki vsa naša prizadevanja dajejo v nič in s tem pribijejo zadnji žebelj v krsto živinoreji na teh območjih," so zapisali in dodali, da kmetom in nekmetom, prebivalcem podeželja združenim v civilne iniciative preostane le še to, da sedaj napovedo radikalne ukrepe s ciljem, da se živinoreja na njihovih območjih ohrani in preživi.

Kot so zapisali, prihaja pomlad in drobnico bodo kmalu spustili na pašnike. Strah pa jih je, da jo bodo volkovi pokončali in da bodo zato ostali brez vsega. Mnogi njihovi kmetje namreč že sedaj poslušajo zbiranje volkov okoli zaščitenih staj in ne vedo kaj in kako jutri z živino.

"In v trenutku ko smo pričakovali podporo in konkretne ukrepe, pa slišimo neverjetna stališča, ki vsa naša prizadevanja potlači v koš. Vse skupaj je še slabše in tragično, da naj bi šlo v tem primeru za izhodišča, ki naj bi jih Slovenija predstavljala na ravni EU. Ali se zavedate, da boste s tem zabili zadnji žebelj v krsto slovenske podeželske živinoreje, še posebej proste paše na območjih, kjer se je tradicionalno izvajala stoletja? Kam so izginila prizadevanja, da se živinoreja umakne s poljedelskih površin?" so zapisali.

Kot navajajo v nadaljevanju, so slišali, da si na obeh ministrstvih prizadevajo za uvedbo različnih preventivnih zaščitnih ukrepih (električne in druge ograje ter psi čuvaji). "Kot da še niste slišali za naše argumente in pojasnila!" pravijo nejeverno, nakar te v strnjeni obliki ponovno predstavijo.

Pri tem glede ograj kot enega izmed ukrepov, ki naj bi zaščitili živino ped velikimi zvermi, pravijo, da za večino področij, kjer se pojavljata medved in volk, ta ukrep ni neizvedljiv, saj gre za kraško-alpski razgiban teren, kjer v večjem delu pašnikov tehnično ni moč postaviti ograje. Poleg tega so pokoli drobnice v zadnjih dveh letih dokazali, da ograje ne preprečijo napada volkov (volk preskoči ali spodkoplje ograjo) in da je edina ograja, ki bi zadržala volka, vkopana (zabetonirana) panelna ograja višine najmanj 1,8 m."Ograje so nesprejemljive za večino podeželja; saj se ob tradicionalni prosti paši vzporedno izvaja in dodatno razvija pohodniški turizem. Ograje pomenijo omejevanje, zapiranja območij in onemogočajo prosto gibanje tako ljudi kot tudi preostale divjadi," navajajo in dodajajo, da tudi subvencije za ograjo ne samo da ne pokrijejo niti celotne investicije v zaščitne ograje, ampak da je v praksi še veliko večji strošek materiala in dela to, da je potrebno ograje praktično najmanj tedensko natančno pregledovati. "Ali si lahko predstavljate, kako velika delovna obremenitev je za kmetovalca samo to, da izvede pregled ograje pašnika v velikosti 10, 20 ali 30 in več hektarov?" je njihovo retorično vprašanje.

"Ali je kdo mogoče preveril in naredil izračun ne samo koliko je nakupna cena izšolanega psa, ampak tudi kolikšni so mesečni stroški (hrana, cepljenje in drugo) za vzdrževanje enega psa, pri čemer pa je en sam pes neučinkovit?" pa so zapisali o priporočenem nakupu in uporabi pastirskih psov. Sprašujejo se, ali se predlagatelji tega ukrepa zavedajo, da je povprečna velikost čred drobnice v Sloveniji nizka in da nikakor ne prenese dodatnih stroškov pri rejcih. "Saj s prodajo drobnice ne bomo imeli niti za hrano za enega psa!" so zapisali.

"In na koncu opozarjamo, da je filozofija zaščite kmetovanja postavljena v izhodišču napačno. Za zaščito rejnih živali in poljskih pridelkov pred divjadjo bi moral biti odgovoren lastnik divjadi in ne kmetovalec! Prastara zdrava kmečka pamet pove, da je kmet odgovoren za vse kaj postori njegova živina na sosedovem imetju in je dolžan to preprečiti ali poravnati škodo. Pričakujemo, da enako velja tudi za škodo, ki jo povzročajo zveri in preostala divjad," so navedli svoja pričakovanja.

Kot so navedli, je empirično dokazano, da so sposobni in da znajo ustvariti raven sobivanja z zvermi pod pogoji, da je teh zveri toliko, kot jih prenese okolje. Takšno stanje in izjemno visoka družbena toleranca do zveri se je, kot pišejo, uspešno razvila v letih 1945 – 1990. "Za takšno stanje je najpomembneje vzdrževati maksimalno število zveri, ki jih okolje kot celota prenese. To pa je takrat, ko ima vsak osebek/trop svoj teritorij oziroma takrat, kadar zveri uspejo najti dovolj virov prehrane v gozdovih in le te ne iščejo drugje – torej v v urbanih okoljih," so zapisali. Iz tega razloga je za njih, kot pravijo, edino sprejemljivo število zveri, ki je bilo na območju države ugotovljeno v letih 1990- 2000. Samo pod temi pogoji so pripravljeni sodelovati pri ponovnem vzpostavljanju sobivanja z zvermi, ki je bilo, kot navajajo, enostransko porušeno zaradi nepremišljenega omejevanja odstrela medvedov in škodljivega spodbujanja povečevanja števila volkov v njihovih krajih ne da bi prebivalce na podeželju vprašal za mnenje, kaj šele pridobil soglasje.

Zahtevajo, pišejo, da se zakonodaja uredi tako, da bodo odločilni vpliv na število zveri in druge divjadi imeli prebivalci podeželja ob sodelovanju s stroko. »Rešitve morajo biti prilagojene lokalnim in regionalnim razmeram«. (Vir: Sporazum o sodelovanju v platformi za sobivanje ljudi in velikih zveri, https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/coexistence_platform.htm), še navajajo in dodajajo, da čeprav vedo, da vlada ni več operativna, pa njihove živali tega ne vedo. "Čutijo, da jih zunaj čaka prva pomladanska paša. Nas pa je strah in bojimo se, da jih zunaj verjetno čaka neizbežen konec pod volčjimi čekani. Zato vas pozivamo k takojšnjim in učinkovitim ukrepom," so zapisali. V nasprotnem primeru, kot navajajo, bodo prisiljeni napovedati energične ukrepe. "Naše premoženje in eksistenco moramo na nek način zaščititi. Verjemite: ukrepi, ki jih bomo sprejeli, ne bodo prijetni, škodovali bodo marsikomu in marsičemu., " se še zapisali in ob koncu dodali, da so njihovi moralni zavezniki in podporniki živinorejci povsod po Evropi.

M. L.-S.