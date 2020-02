Umor na Potoku: Motiv zavrženega dejanja bolestno ljubosumje

24.2.2020 | 13:00

Včeraj se je na Potoku zgodila krvava tragedija. (Foto: B. B.)

Novo mesto - Novomeški policisti so objavili prve uradne informacije o včerajšnji družinski tragediji v naselju Potok v občini Straža.

Kot je povedal vodja novomeških kriminalistov France Božičnik, je včeraj dopoldne prišlo do prepira med 33 letnim osumljencem in njegovo 27-letno partnerko. »V času prepira je osumljenec oškodovanko večkrat zabodel v predel prsnega koša in hrbta, zaradi česar je ta na kraju umrla,« pravi Božičnik.

Obdukcija je sicer še v teku, a iz ogleda izhaja, da je bila oškodovanka najmanj štirikrat zabodena v prsni koš in najmanj dvakrat v predel hrbta. »Več ureznin je imela tudi na rokah, kar pomeni da je šlo za obrambne poškodbe,« pojasnjuje Božičnik.

Ob prihodu na kraj, so policisti osumljenca našli na hodniku v hiši. »Z nožem se je vpričo policista dvakrat zabodel v predel trebuha, nakar je bil obvladan. Z reševalnim vozilom je bil nato prepeljan v Splošno bolnišnico Novo mesto, kjer je ostal na zdravljenju,« pravi Božičnik in nadaljuje, da je osumljenec očitno še pred prihodom policistov skušal narediti samomor na način, da se je porezal po vratu in nekajkrat zabodel v predel prsnega koša. Ob prihodu policistov se je nato še dvakrat zabodel v trebuh.

Osumljenec v komi

»Prva zbrana obvestila izkazujejo, da je motiv tega zavrženega dejanja bolestno ljubosumje osumljenca,« pravi Božičnik.

Kriminalistična policija sicer preiskuje kaznivo dejanje umora, za katerega je po kazenskem zakoniku zagroženih najmanj 15 let zapora.

Osumljenec je trenutno v zdravniški oskrbi v Splošni bolnišnici Novo mesto. Njegovo zdravstveno stanje v bolnišnici ocenjujejo kot kritično, po informacijah policistov je v umetni komi.

»Ko bodo razmere dopuščale, bodo izvedeni vsi postopki, najprej pridržanje in potem privedba preiskovalnemu sodniku,« pojasnjuje Božičnik.

Policija je na kraju tragičnega dejanja našla več daljših kuhinjskih nožev, ki jih je zavarovala in poslal v nadaljnjo preiskavo v Nacionalni forenzični laboratorij.

Otrok ni bilo doma

Žrtev je bila mati dveh otrok, osumljenec pa oče enega od njiju. »Otroci niso bili priča dejanja. Zanje bodo poskrbeli bližnji svojci,« pravi Božičnik.

Povedal je še, da policija na tem naslovu doslej še ni posredovala, da pa je policija osumljenca v preteklosti enkrat obravnavala zaradi povzročitve lahke telesne poškodbe, kjer pa tarča napada ni bila oškodovanka.

Par naj bi se po naših podatkih pred kratkim razšel oz. je bil v postopku razhajanja, tragični dogodek pa naj bi se zgodil ravno v času dogovarjanja o podrobnostih razhoda.

B. B.