Zdravniki sprašuje kako je s širitvijo COVID-19 virusa in zaščitnimi ukrepi

24.2.2020 | 15:30

Ilustrativna slika: zaščitna maska

Ljubljana - Številni zdravniki – izvajalci na primarni ravni – zagotavljajo, da niso seznanjeni z nobenimi ukrepi, ki naj bi jih izvajali ob morebitnem stiku s COVID-19. Zdravniška zbornica Slovenije je zato danes ob osmi uri zjutraj na Ministrstvo za zdravje (MZ) in Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) naslovila pismo z osmimi ključnimi vprašanji povezanimi s širitvijo COVID-19 virusa in zaščitnimi ukrepi.

Čeprav so zapisali, da pričakujejo njihove odgovore do 12. ure, jih tudi do 13. ure nismo prejeli, zato so se obrnili na medije. V nadaljevanju objavljamo vprašanja, ki jih je zdravniška zbornica, v kateri so, kot so zapisali, tudi med vikendom intenzivno spremljali dogajanja, povezana s širitvijo COVID-19 virusa in ukrepe, ki jih je v zvezi s tem predvidela naša država, naslovila na obe inštituciji oz. na ministra Aleša Šabederja in direktorico NIJZ Nino Pirnat.

V imenu vseh delujočih zdravnikov in zobozdravnikov postavljamo naslednja vprašanja:

1.Številni zdravniki – izvajalci na primarni ravni – zagotavljajo, da niso seznanjeni z nobenimi ukrepi, ki naj bi jih izvajali ob morebitnem stiku s COVID-19. Sprašujemo vas, kdaj in na kakšen način bodo res vsi izvajalci na primarni ravni obveščeni o teh ukrepih.

2.Kakšna je razpoložljivost osebne zaščitne opreme za zdravstvene delavce na primarni ravni? Mnogi sporočajo, da te opreme nimajo in da je tudi ne morejo kupiti. Sprašujejo, zakaj so v medijih prikazani zdravstveni delavci, ki tudi zunaj bolnišnic nosijo skafandre – in ali jih morajo uporabljati tudi oni, da se zaščitijo. Sprašujemo vas, kdaj bodo ti zaposleni dobili primerno in učinkovito zaščitno opremo in kdo jim bo to opremo dostavil?

3.Zdravniki sprašujejo tudi glede načina ugotavljanja morebitne okuženosti s testi. Nekateri zavodi so te teste sicer dobili, vendar je ostalo vprašanje, kdo bo te brise jemal in po kakšni poti jih bodo pošiljali v certificirane laboratorije in kdo bo poskrbel za transport le teh.

4.V primeru potrjene okužbe s COVID-19 nas zdravniki sprašujejo, kam naj okužene napotijo. Gre za razlikovanje med tistimi, ki so okuženi, a še brez kliničnih znakov in onimi, ki že kažejo posamezne klinične znake. Predvsem to vprašanje zanima kolege na obrobju države, kjer je tudi največ vstopnih točk v državo. Prav tako ni navodil o tem, kam naj napotijo ljudi, ki domnevajo, da so bili v stiku z obolelimi?

5.Kot gotovo veste, vsi zdravstveni zavodi ne razpolagajo z izolacijskimi prostori, oz. so ti namenjeni za opazovanje zbolelih z drugimi infekcijskimi boleznimi (pri pediatrih). Manjše enote družinske medicine takšnih prostorov nimajo, zato zdravniki sprašujejo, kako naj ravnajo v takšnih primerih.

6.Zdravniki sprašujejo, kakšna navodila naj dajo pacientom glede samoopazovanja. Ali obstajajo kakšna enostavna navodila (seznami opazovanih simptomov), ki bi jih lahko posredovali zaskrbljenim pacientom?

7.Zdravnike in verjetno tudi druge zdravstvene delavce zanima, ali so pripravljeni algoritmi za določitev oz. izbiro tistih, ki bodo vključeni v oskrbo obolelih. Gre za to, kako bodo odgovorni določali (izbirali) zdravstvene delavce, ki bodo skrbeli za paciente, ki bodo okuženi s COVID-19 in zbolele zaradi drugih akutnih stanj in poškodb?

8.Zanima nas tudi, če in kdaj se bo država Slovenija odločila za bolj aktivne ukrepe za zamejitev širjenja okužbe (karantene, omejitev gibanja, prehodi državne meje in podobno).

M. L.-S.