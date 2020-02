Pustno rajanje v Straži

24.2.2020 | 16:30

Straža - Na pustno soboto je Turistično društvo Straža v sodelovanju z Občino Straža pripravilo že 14. pustno povorko. Začetek že tradicionalne povorke je bil pred gasilski domom, kjer je številne maškare in obiskovalce pozdravila predstavnica občinske uprave Andreja Kren v vlogi Miki Miške.

Maškare, ki jih je spremljal harmonikar, so se nato sprehodile skozi center Straže, od koder so se vrnile nazaj pred gasilski dom, kjer je potekal izbor najlepše maske. V povorki je sodelovalo več kot 250 maškar, največ otrok, ki so jih spremljali starši, nekateri tudi v pustnih opravah, po odločitvi komisije pa so si nagrado - balonček in bombonček – prislužile prav vse maškare.

M. L.-S.; Foto: Helena Murgelj in Marko Rudolf