Močan veter delal škodo v črnomaljski občini

24.2.2020 | 18:30

Ilustrativna slika. (Foto: arhiv DL)

Danes ob 8.10 so v Dolenjem Suhorju pri Vinici v občini Črnomelj gasilci PGD Zapudje in Dragatuš prekrili strehe na stanovanjski hiši in petih gospodarskih objektih. Strehe je razkril močan veter, ki je pihal v nočnih urah.

Ob 9.50 so na Tanči Gori v občini Črnomelj gasilci PGD Tanča gora zasilno prekrili streho stanovanjske hiše, ki je bila skoraj v celoti razkrita. Na več strehah pa so pomagali občanom pri namestitvi posameznih strešnikov.

Ob 11.11 so v Gornjem Suhorju pri Vinici v občina Črnomelj gasilci PGD Zapudje prekrili streho na gospodarskem poslopju. Streho je razkril močan veter, ki je pihal v nočnih urah.

Popoldne ob 15.43 je v Dragatušu v občini Črnomelj nagnjena hruška nad cesto ovirala promet. Gasilci PGD Črnomelj so s pomočjo dvižne košare razžagali in odstranili drevo.

Ob 16.08 je bila v Dragatušu v občini Črnomelj razkrita streha stanovanjske hiše in gospodarskega poslopja. Gasilci PGD Dragatuš so razkriti strehi pokrili.

Popoldne ob 16.15 je bilo v Zapudju v občini Črnomelj več razkritih streh. Gasilci PGD Zapudje so pokrili razkrite strehe na treh stanovanjskih objektih in dveh gospodarskih objektih.

Iz reke dva poginula prašiča

Danes dopoldne ob 8.55 so v kraju Pusti Gradec v občini Črnomelj gasilci PGD Črnomelj iz reke Lahinje potegnili dva poginula prašiča. Prašiča je prevzel dežurni higienik.

Drevo oviralo promet

Dopoldne ob 10.51 je na cesti pri Starih Žagah v občini Dolenjske Toplice podrto drevo oviralo promet. Odstranili so ga delavci CGP Novo mesto.

Gorela suha trava

Popoldne ob 15.48 je v ulici Šmihel v Novem mestu gorela suha trava, podrast in gozd. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so požar na površini okoli dveh hektarjev pogasili.

L. M.