Izteka se rok za prijavo dobičkov, obresti in najemnin

25.2.2020 | 13:35

Ilustrativna slika

Ljubljana - Ta teden se izteče rok za oddajo kar nekaj napovedi za odmero davkov od dohodkov iz kapitala. Najpozneje do petka, 28. februarja, je treba prijaviti prihodke od najemnin, lani prejete obresti in ustvarjene kapitalske dobičke. Stopnja davka od vseh teh prihodkov za leto 2019 še znaša 25 odstotkov, z letošnjim 1. januarjem pa se je zvišala na 27,5 odstotka.

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem morajo oddati zavezanci, ki so v letu 2019 fizičnim osebam oddali v najem premično ali nepremično premoženje. Rezidenti Slovenije so dolžni napovedati vse dohodke iz oddajanja premoženja v najem z virom v in zunaj Slovenije, nerezidenti pa le dohodek iz oddajanja premoženja v najem z virom v Sloveniji. Tudi letos napovedi niso dolžni vložiti zavezanci, ki so dosegli dohodek iz oddajanja v najem skupnih prostorov v večstanovanjskih stavbah (npr. hišniških stanovanj) preko upravnikov. Akontacijo dohodnine je moral namreč za prejemnika dohodka izračunati, odtegniti in plačati upravnik večstanovanjske stavbe.

Napovedi za odmero kapitalskih dobičkov morajo vložiti vsi, ki so lani prodali vrednostne papirje in investicijske kupone. Napoved za plačilo davka od kapitalskih dobičkov je treba oddati ne glede na to, ali je posameznik delnice odsvojil z dobičkom ali z izgubo.

Napoved za odmero dohodnine od obresti morajo vložiti zavezanci, katerih skupni znesek obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah v Sloveniji in EU je lani presegel znesek 1000 evrov.

Vsi obrazci so dostopni na vseh finančnih uradih in izpostavah, zavezanci pa jih lahko natisnejo tudi s spletne strani Fursa. Podpisane vloge morajo oddati po pošti ali osebno na pristojni finančni urad oziroma izpostavo, lahko pa jih oddajo tudi prek Fursovega sistema ali mobilne aplikacije eDavki.

M. L.-S.