Zakaj (ne) bi ostali v Beli krajini?

25.2.2020 | 09:40

Vodja Regijskega NVO centra JV Slovenije Maja Žunič Fabjančič in Jurij Matkovič, vodja MC Bit (Foto: Regijski NVO center)

Prve agore na temo mladih v Beli krajini se je kljub petkovemu popoldnevu (ali pa prav zato, saj se takrat vrnejo študenti) udeležilo več kot 40 ljudi. (Foto: Regijski NVO center)

Za isto mizo so sedeli mladi in starejši, gospodarstveniki in prostovoljci (Foto: Regijski NVO center)

Črnomelj - Regijski NVO center jugovzhodne Slovenije je v Črnomlju 21. februarja organiziral odprto javno razpravo na temo, zakaj mladi zapuščajo rojstno Belo krajino. Dogodek, ki so ga poimenovali agora, so tako pripravili prvič.

Prve agore se je udeležilo skoraj 40 ljudi različnih poklicev in starosti, ki so v dveh urah skupaj iskali odgovore na vprašanja, kot so: Kakšni so izzivi mladih v Beli krajini? Kaj manjka in katere aktivnosti oz. politike se že vodijo? Kaj bi veljalo še storiti in česa se lotiti najprej, je iz Regijskega NVO centra sporočila predstavnica za odnose z javnostmi Mirjana Martinović.

Pogovor je po navedbah organizatorja potekal za več omizji, udeleženci pa so se med razpravo večkrat zamenjali med omizji. Razprave so se med drugimi udeležili črnomaljski župan Andrej Kavšek, nekaj občinskih svetnikov in zaposlenih na občinskih upravah vseh treh belokranjskih občin, predsednik Območne obrtno-podjetniške zbornice Črnomelj Stanislav Malerič, komandir policijske postaje Črnomelj Boris Korasa, direktorica Kulturnega centra Semič Irena Plut, direktorica Zavoda Metlika Marjetka Pezdirc, direktorica Zdravstvenega doma Črnomelj Eva Čemas, upokojenec in čebelar Andrej Sever, ravnateljica Srednje šole Črnomelj Elizabeta Prus, skavti, študentje in dijaki, predstavniki mladinskih organizacij, kot sta Klub belokranjskih študentov in Mladinski center Bit, predstavniki društev itd.

»Gre za prvega izmed več posvetovalnih dogodkov, ki jih bo priredil Regijski NVO center, njegova partnerja sta Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto in MC Bit Črnomelj. Namen je, da izpostavimo določene teme v lokalnih okoljih, ki so pereče, v njihovo reševanje pa vključimo čim več ljudi. Današnja agora je le začetek procesa, ki bo potekal v smeri, da se mladim v lokalnem okolju zagotovi boljše pogoje za življenje z namenom, da bodo raje ostajali v Beli krajini,« je povedala Maja Žunič Fabjančič, vodja Regijskega NVO centra jugovzhodne Slovenije.

Spodbudno okolje za mlade pomeni marsikaj od vrtcev in igrišč, do šol, zdravstvene oskrbe in spletnih povezav do elektrike, je dejal črnomaljski župan Andrej Kavšek. »Če ne bomo naredili spodbudnega okolja, mladi ne bodo hodili nazaj,« je še rekel.

»Zelo pozitivno me je presenetila tako sama agora kot udeleženci. Če bi bilo izvedeno na kakšen drugačen način, ne bi bilo tako učinkovito. S tem, ko smo menjali omizja in sogovornike, smo se tudi spoznali med sabo in bo lažje v bodoče koga poklicati za nasvet ali informacijo,« je po debati povedala Manja Novak, predsednica Kluba Belokranjskih študentov.

Dogodek je povezoval Sašo Kronegger, so še sporočili iz regijskega NVO centra.

M. L.

