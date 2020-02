V suhem vremenu požari v naravi

25.2.2020 | 07:00

Foto: arhiv

Sinoči ob 20.13 uri je v bližini naselja Preloka, občina Črnomelj, ob cesti Vinica-Črnomelj gorela trava in podrast. Požar na površini okoli enega hektarja so omejili in pogasili gasilci PGD Preloka.

Ob 17.03 so ob Kolodvorski cesti v Kočevju gasilci PGD Kočevje pogasili okoli 50 kvadratnih metrov goreče suhe trave in tri goreče železniške pragove.

V hiši truplo

Ob 15.49 so v naselju Hrib-Loški Potok gasilci PGD Hrib-Loški Potok s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjske hiše, v kateri se je nahajala preminula oseba.

Motena dobava pitne vode

Komunala Brežice obvešča uporabnike iz Stojanskega Vrha (zaselki Grublje, Gadova Peč in Topolova Draga), da bo danes med 8. in 12. uro motena dobava pitne vode zaradi vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 8.00 do 14.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. SUHADOL.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. KARTELJEVO, TP POKRITI VKOP KARTELJEVO, TP KAMENJE, TP LAZE PRI JAGODNIKU in TP JAGODNIK.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.30 do 10.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRIB PRI OREHKU;

- od 12.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALI RIGELJ.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Maškare na cesti

Zaradi pustne povorke bodo danes od 15.45 do 16.45 ure zapore naslednjih cest oziroma ulic v mestu Brežice: Cesta bratov Milavcev in Cesta prvih borcev, Bizeljska in Černelčeva cesta, Šolska, Gubčeva in Levstikova ulica ter priključne ulice.

M. K.