Priprli osumljenca, ki je vlamljal v hiše na območju Posavja

25.2.2020 | 10:30

Ilustrativna slika

Policisti PP Krško so bili pretekli teden, kot sporočajo s PU Novo mesto, obveščeni o vlomu v Krškem, kjer je neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in našel ter odtujil prenosni računalnik, ročne ure in zlat nakit. Povzročil je za okoli 2500 evrov škode. Še istega dne v popoldanskih urah so sevniški policisti v Stržišču ustavili osebni avtomobil, v katerem je bil kot potnik 49-letni osumljenec, ki je imel pri sebi ukradene predmete. 61-letnemu vozniku in 49-letnemu osumljencu z območja Sevnice so odvzeli prostost in ju pridržali. Ukradene predmete so zasegli in jih vrnili oškodovancu. V nadaljevanju preiskave so na podlagi zavarovanih sledi vlomov v stanovanjske hiše ugotovili, da je 49-letnik osumljen še najmanj petih vlomov v stanovanjske hiše in sicer po dveh vlomov na območju Gorenjega Leskovca in Hrastnika ter vloma na območju Trbovelj. Osumljenca, ki so ga v zadnjih osmih letih že 18-krat obravnavali zaradi premoženjskih kaznivih dejanj, 16-krat je bil za kazniva dejanja tudi obsojen, so s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je po zaslišanju zanj odredil pripor. Policisti s preiskavo nadaljujejo in bodo v primeru novih ugotovitev kazensko ovadbo zoper osumljenca dopolnili.

Pijan vijugal po cesti

Črnomaljski policisti so bili okoli 17. ure obveščeni, da na cesti med Vranoviči in Črnomljem voznik osebnega avtomobila vijuga po vozišču in ogroža druge udeležence v prometu. Kršitelja so izsledili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 62-letni voznik je imel v litru izdihanega zraka 0,61 miligramov alkohola. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo, odvzeli vozniško dovoljenje in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Prijeli 10 tujcev

Kot sporočajo s PU Novo mesto, so policisti med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Svržakov (PP Metlika) in Gorice (PP Črnomelj), izsledili in prijeli osem državljanov Pakistana, državljana Maroka in državljana Indije, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci še niso zaključeni.

M. L.-S.