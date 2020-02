10 let osnovne šole Brihta glava

Osnovna šola Brihta glava (Foto: Arhiv organizatorja)

Radovica - Osnovna šola Brihta glava letos beleži 10 let delovanja. Ob praznovanju jubileja so v petek v Radovici predstavili nov produkt z naslovom Nenapisane zgodbe Bele krajine.

Osnovna šola Brihtna glava je inovativen turistični produkt, kjer že deset let uspešno interpretirajo ohranjeno naravno in kulturno dediščino Bele krajine s predstavitvijo učne ure, kot je bila v petdesetih letih prejšnjega stoletja. Interpretirana zgodba dediščine Bele krajine živi z uporabo humorja in so motivator za aktivno vključenost in pozornost obiskovalcev. Izmenjava humornih zgodb navdihuje posameznike in skupine ter povezuje obiskovalce.

Interpretacija Nenapisanih zgodb Bele krajine v turističnem produktu Osnovna šola Brihtna glava je s humorjem prežeta interakcija med obiskovalci in interpretom. Šegave zgodbe soustvarjajo z obiskovalci v žlahtni belokranjski govorici. Ob spoznavanju Belokranjcev lahko obiskovalci uživajo v edinstveni turistični izkušnji.

M. L.-S.