Podelili jubilejna priznanja OOZ Krško

25.2.2020 | 16:10

S podelitve priznanj OOZ Krško (Foto: OOZ Krško)

Krško - Območna obrtno-podjetniška zbornica (OOZ) Krško je preteklo sredo podelila jubilejna priznanja članom, ki so v zadnjih dveh letih dopolnili 15, 20, 25 in 30 let samostojne obrtno-podjetniške poti.

Kot so sporočili iz OOZ Krško, je zbrane na podelitvi jubilejnih nagrad uvodoma pozdravil predsednik krške zbornice Dušan Arh, zbrane jubilante pa je nagovoril tudi predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Branko Meh. Arh je kot podjetnik, ki deluje že več kot tri desetletja, poudaril, da podjetniška pot ni vedno enostavna in da je zato ponosen na vse, ki vztrajajo na njej, Meh pa je med drugim dejal, da za slovensko malo gospodarstvo niso pomembna le start up podjetja. Poudaril je, da je treba na posebno mesto postaviti tiste, ki v obrti in podjetništvu vztrajajo že desetletja, saj ravno ti tvorijo stabilno gospodarstvo in ravno tem se je potrebno še posebej zahvaliti in jih spodbuditi, da dajejo zgled mladim start-up podjetjem. Zato je jubilantom čestital in jim zaželel veliko poslovnega uspeha še naprej. Ob tem je opozoril še na pomembnost združevanja na stanovski ravni, ker lahko le tako obrtniki in podjetniki uspejo pri prepričevanju tistih, ki odločajo o gospodarskem okolju.

V času, kot navajajo na OOZ Krško, ko se je Slovenija odločila, da postane del evropske družine in ko je dobila restriktivna zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov in uporabe alkohola ter še v času, ko smo imeli svojo denarno valuto – tolarje, so na podjetniško pot vstopili in tako prejeli priznanja za 15 let podjetniške poti: Ana Marija Danko, Bruno Glaser, Martin Hribar, Darko Kodrič, Stane Kozole, Matej Kuhar, Darja Lamovšek, Nada Merlin, Maja Strajnar, Ivan Škofljanec in Anton Tovornik.

Dobitniki priznanj za dopolnjenih 20 let podjetništva, ki si bodo svoj vstop v svet podjetništva zapomnili po tem, da je v tem času Slovenija pričela s pristopnimi pogajanji za vstop v EU in posledično dobila davek na dodano vrednost, so: Robert Blazinšek, Jože Colarič, Aleksander Globevnik, ITS Baron d.o.o., Miroslav Kosar, Anton Miklavž, Sabina Pustišek, Aleksandra Sedaj, Stekloplan d.o.o. in Marko Žarn.

Pred četrt stoletja, ko je bila Slovenija sprejeta v Svet Evrope in ko smo Slovenci dobili prvo spletno stran ter lastninske certifikate, pravijo v krški OOZ, so svoje obrti in podjetja odprli in zato prejeli priznanja za 25 let podjetništva: ELKOIN d.o.o., DD Elmont d.o.o., Gradbeništvo Gorenc d.o.o., Gumarstvo Šiško d.o.o., Hišnik d.o.o., Janko Kerin, Kovinarska-IPO d.o.o., Slavko Kozole, Martin Mlakar, Miro Sevšek, Jože Sternad, Miha Senica, Tomaž Franc Sluga, Irena Vovk in Robert Volčjak.

V času t.i. slovenske pomladi, ko smo Slovenci na glas pričeli govoriti o lastni državi, pa so pričeli s svojim poslovanjem in zato na podelitvi jubilejnih priznanj OOZ Krško prejeli priznanja za 30 let opravljanja samostojne obrtno-podjetniške poti: Tomaž Božič, Branko Germovšek, Gzim Kahrimani, Alojz Kerin, Jože Strojanšek in Jožica Žabkar.

Svečani dogodek sta popestrila glasbenika Nina Berger in Lucijan Cetin.

M L.-S.