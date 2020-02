Predstavili publikacijo Citre v Beli krajini

25.2.2020 | 17:00

Črnomelj - V organizaciji Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Črnomelj, so v soboto v Pastoralnem centru Črnomelj predstavili publikacijo Citre v Beli krajini.

»Publikacija pomeni razkritje manj znanih ali celo popolnoma neznanih dejstev o naši glasbeni preteklosti in je izjemen prispevek k poznavanju in razumevanju belokranjske kulturne dediščine,« pravijo na črnomaljski OI JSKD, ki je izdala publikacijo na pobudo Folklorne skupine Dragatuš in na podlagi njihovih terenskih raziskav ter strokovnih prispevkov mag. Neli Kos Zidar, sicer predsednice Citrarskega društva Slovenije, in dr. Bruna Ravnikarja iz CIOF Slovenije.

Folklorna skupina Dragatuš je, kot pravijo, informacije o belokranjskih citrah in citrarjih pridobila od številnih informatorjev iz vse Bele krajine, za kar so jim zelo hvaležni.

Prireditev, na kateri so predstavili publikacijo, je vodil umetniški vodja FS Dragatuš Tadej Fink, sodelovali pa so: Zdenka Pezdirc, ki je vodila terenske raziskave in najzaslužnejša za nastanek publikacije, dr. Bruno Ravnikar, ki je v publikaciji prispeval dragoceno strokovno predstavitev citer v Beli krajini, kot jih vidimo na starih fotografijah, ter Boris Andrej Mlakar, velik zbiratelj in poznavalec citer.

Pogovor so z igranjem na citre popestrile citrarka Damjana Praprotnik in njeni učenki iz Glasbene šole Krško, Hana Bogovič in Elena Štefančič.

Kot pravijo v JSKD OI Črnomelj, upajo, da bo knjižica spodbudila še koga, ki pozna podobne informacije in dokumente ali fotografije, da jim jih razkrije, hkrati pa si želijo, da bi citre ponovno zazvenele tudi v belokranjskem prostoru.

M. L.-S.; Foto: JSKD OI Črnomelj