Zorčič minister za pravosodje, Vizjak pa minister za okolje in prostor?

25.2.2020 | 18:25

Igor Zorčič (Foto: arhiv DL)

Andrej Vizjak (Foto: arhiv DL)

Brežice - Potem ko so potencialni koalicijski partnerji uskladili besedilo osnutka koalicijske pogodbe, so v medijih zaokrožila tudi imena kandidatov, ki bi po neuradnih informacijah lahko zasedli posamezne ministrske stolčke. Seznam kandidatov za ministre stranke večinoma ne komentirajo in poudarjajo, da dokončnega dogovora o tem še ni, poroča STA.

Prva ugibanja o imenih ministrov v novi vladi :

- ministrstvo za notranje zadeve: Zvonko Černač (SDS), Božo Predalič (SDS)

- ministrstvo za zunanje zadeve: Anže Logar (SDS)

- ministrstvo za obrambo: Matej Tonin (NSi)

- ministrstvo za finance: Andrej Šircelj (SDS)

- ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo: Zdravko Počivalšek (SMC)

- ministrstvo za zdravje: Tomaž Gantar (DeSUS)

- ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: Cveto Uršič (NSi)

- ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Mitja Slavinec (SMC)

- ministrstvo za infrastrukturo: Jernej Vrtovec (NSi)

- ministrstvo za pravosodje: Igor Zorčič (SMC)

- ministrstvo za javno upravo: Nejc Brezovar (SMC)

- ministrstvo za okolje in prostor: Andrej Vizjak (SDS)

- ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: Aleksandra Pivec (DeSUS)

- ministrstvo za kulturo: Damjan Damjanovič (SDS)

Vir: necenzurirano.si, pozareport.si, Siol.net, Delo, je poročala STA.

R. N.