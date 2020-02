Zagorelo tovorno vozilo

25.2.2020 | 19:10

Foto: arhiv DL

Ob 10.05 je na cesti Novo mesto-Metlika pri Vinji vasi, občina Novo mesto, gorelo tovorno vozilo. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Podgrad-Mehovo so zavarovali kraj dogodka, na vozilu odklopili akumulator in pogasili ogenj v predelu izpušnega sistema, posipali in očistili razlite motorne tekočine ter usmerjali promet. Dokončno bo cestišče očistil dežurni delavec cestnega podjetja, so sporočili z novomeškega regijskega centra za obveščanje.

Gorela suha trava in podrast

Dodali so še, da je ob 17.17 v Ulici Slavka Gruma v Novem mestu gorela suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so požar na površini okoli 800 kvadratnih metrov pogasili.

R. N.