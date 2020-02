Gasilci do obolelega v kopalnici; šibek potres pri Kočevju

26.2.2020 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv)

Včeraj ob 17.11 uri se je v Stični v občini Ivančna Gorica v kopalnico zaklenil občan. Gasilci PGD Stična so s tehničnim posegom odprli vrata in tako omogočili dostop do obolele osebe reševalcem NMP Ljubljana.

Ob 18.29 so v naselju Malo Globoko, občina Ivančna Gorica, gasilci PGD Zagradec na Dolenjskem nudili prvo pomoč oboleli osebi do prihoda reševalcev NMP Ljubljana.

Šibek potresni sunek v bližini Kočevja

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so včeraj ob 16.49 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 1,1. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 49 kilometrov jugovzhodno od Ljubljane, v bližini Kočevja.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili posamezni prebivalci Kočevja in okolice, so še sporočili iz Urada za seizmologijo in geologijo pri Agenciji RS za okolje.

Gorela suha trava in podrast

Včeraj ob 18.05 uri je v Dobravi pri Škocjanu gorela suha trava in podrast. Gasilci PGD Dobrava so požar na površini okoli 70 kvadratnih metrov pogasili.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bodanes od 10:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRAŽNJI VRH, na izvodu Vrščaj-Mušič.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 11:00 do 13:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALI SLATNIK.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju transformatorske postaje TP Breško med 8:15 in 14:15 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Veliki Kamen izvod Mrčna sela med 8. in 10. uro; na področju nadzorništva Krško mesto pa na območju TP Črneča vas izvod proti Oštrcu med 8. in 12. uro ter Oštrc izvod Oštrc vas med 12.30 in 14. uro.

M. K.