Krški policisti prijeli predrzne roparje

26.2.2020 | 08:50

Policiste PP Krško je včeraj nekaj po 13. uri na pomoč poklical starejši oškodovanec, ki so ga pred trgovskim centrom v Krškem oropali neznanci in pobegnili. Kot sporočajo s PU Novo mesto, so na kraj dogodka takoj napotili več policijskih patrulj in policisti so na podlagi opisa med begom izsledili in prijeli 20-letnika in dva mladoletnika. Ugotovili so, da so storilci s pogovorom zamotili osumljenca, ki je sedel v svoj avtomobil, eden izmed njih pa je odprl vrata vozila, iz predala vzel denarnico in odtujil denar. Del ukradenega denarja so policisti mladoletnikoma zasegli, našli pa so tudi preostanek denarja, ki so ga odvrgli med begom. Denar so oškodovancu vrnili, zoper trojico pa bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Odnesel iz odklenjene garaže

V naselju Gradnik na območju Črnomlja je neznanec iz odklenjene garaže stanovanjske hiše odtujil motoristično opremo in suhomesnate izdelke. Lastnika je oškodoval za 3000 evrov.

S travnika odpeljal prikolico

Pri naselju Podbočje na območju PP Krško je nekdo s travnika odtujil neregistrirano traktorsko prikolico in lastnika oškodoval za 3000 evrov.

Vlomiti mu ni uspelo

V Velikem Gabru je neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in poskušal vlomiti v dve stanovanjski hiši. V hiši mu ni uspelo priti, z naviranjem vrat in oken pa je povzročil za okoli 2800 evrov škode.

Ukradel nakit

Med 18. in 20. uro je v naselju Prilipe na območju Brežic nekdo skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in našel ter odtujil nakit. V času vloma so bili stanovalci odsotni.

Našli skrite med tovorom na vlaku

Policisti PMP Dobova so med kontrolo tovornega vlaka, ki je na vstop v Slovenijo pripeljal iz Srbije, v enem izmed vagonov našli sedem državljanov Afganistana, ki so se skriti med tovorom poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so predali hrvaškim varnostnim organom.

Prijeli 50 Pakistancev

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Dečine in Starega trga ob Kolpi (PP Črnomelj) izsledili in prijeli 50 državljanov Pakistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci še niso zaključeni.

M. L.-S.