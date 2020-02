V ponedeljek krvodajalska akcija

26.2.2020 | 09:30

Novo mesto - Krajevni organizaciji Rdečega križa Stopiče in Regrča vabita vse svoje krajane na krvodajalsko akcijo, ki bo v ponedeljek, 2. marca. Krvodajalska akcija bo potekala na Centru za transfuzijsko dejavnost Novo mesto, v Splošni bolnišnici Novo mesto in sicer od 7.00 do 11.00.

Vabijo vse, ki lahko darujejo kri, se počutijo zdravi, so stari od 18 do 65 let in v zadnjem času (ženske 4 mesece, moški 3 mesece) niso darovali krvi.

Za sprejem je potreben osebni dokument s fotografijo.

M. L.-S.