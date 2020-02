Na tradicionalnem festivalu v Mokronogu bodo razglasili slovenski dan ustnih harmonik

26.2.2020 | 11:00

Z jubilejnega 20. festivala (Foto: Marko Kapus)

Mokronog - V dvorani Upravo-kulturnega središča Mokronog bo v soboto potekal mednarodni festival ustnih harmonik »(ah), TE ORGLICE«. Festival, ki se tradicionalno odvija zadnjo soboto v februarju, je lani praznoval jubilejno, 20. izvedbo, organizatorji pa za letošnjega obljubljajo, da ne bo nič manj slovesen. V Mokronogu bodo namreč ob tej priložnosti razglasili slovenski dan orglic/ustnih harmonik.

21. Mednarodni festival ustnih harmonik "(ah), TE ORGLICE", s katerim želijo organizatorji, kot pojasnjujejo v njihovem imenu na OI JSKD Trebnje, orglice/ustne harmonike približati čim širšemu občinstvu in predstaviti tako znane, že uveljavljene, kakor tudi manj znane in neznane izvajalce, dvigniti raven igranja in ne nazadnje utreti pot temu malemu glasbilu v izobraževalni sistem, se bo letos v celoti odvijal v Mokronogu.

Dogajanje bodo začeli z glasbeno delavnico, nadaljevali pa s tremi popoldanskimi koncerti – z dvema tekmovalnima in z revijo. Na večernem gala koncertu bodo nastopili najboljši s tekmovalnega koncerta in revije, kot gost večera pa se bo predstavil vrhunski orgličar/ustni harmonikar Miro Božič v družbi z Benjaminom Barbaričem (12-strunska klasična kitara). Večer pa bodo okronali s slovesnim podpisom listine o razglasitvi slovenskega dneva orglic/ustnih harmonik, za katerega bodo razglasili zadnjo soboto v februarju v spomin na koncert orglic/ustnih harmonik, ki je bil 29. februarja 2004 v Veliki dvorani Slovenske filharmonije v Ljubljani. Koncert je namreč, kot pravijo na OI JSKD Trebnje, ki organizira sobotni festival v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Trebnje in KUD Emil Adamič Mokronog in ob pomoči občine Mokronog-Trebelno in drugih podpornikov festivala, pomenil velik dosežek za ljubitelje tega malega glasbila, ki se je takrat prvič na Slovenskem množično predstavilo na tako imenitnem odru in v tako elitni družbi drugih glasbil, ne samo kot enakovredno glasbilo, temveč kot nosilec glasbene misli.

Festival bo sicer, tako kot doslej, mednarodno obarvan. Na OI JSKD Trebnje pričakujejo okrog 70 udeležencev iz Slovenije, Avstrije in Hrvaške. Sicer pa bo festivalsko dogajanje, kot pravijo, spremljal tudi pester spremljevalni program.

M. L.-S.

