Ali starši plačujejo različne cene šolskih kosil?; Zarja viša cene najemnin v Novem mestu

26.2.2020 | 18:20

Slovenija je ena redkih evropskih držav, ki ima organiziran sistem prehrane otrok in mladostnikov, ta je urejen na ravni države in je tudi uzakonjen. Medtem ko je cena malice v vseh osnovnih šolah enotna in znaša 0,80 evra na otroka na dan, se cene kosil od šole do šole razlikujejo. Preverjali smo, ali tudi starši novomeških otrok plačujejo različne cene. Več preverite v Dolenjskem listu.

Tridesetodstotno povečanje najemnine ni nič posebnega, pravijo v Stanovanjskem podjetju Zarja, ki je v večinski lasti novomeške občine, in ki že nekaj časa intenzivno viša cene tržnih stanovanj. Ali najemniki zavračajo nove pogodbe in, ali bodo cene v bodoče še višje? Na vprašanja odgovarja direktorica Zarje Janja Horvat Jaklič.

Na težave v zvezi z neustreznimi prostori v Osnovni šoli Loka Črnomelj pristojni že dolgo opozarjajo, še posebej po toči v juniju leta 2018, ki je stanje starega dela šole še dodatno poslabšala. Del stare šole je od takrat do danes zaprt, streho pokriva plastična folija. Resorno ministrstvo sicer obljublja premik z mrtve točke, a kaj, ko je očitno pred nami nova vlada. Bodo obljube obveljale?

