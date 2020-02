Korona virus: Potrebujemo visoko stopnjo kolektivne odgovornosti

26.2.2020 | 13:50

Predstojnik novomeške urgence dr. Bojan Kostić je predstavil ukrepe ravnanja ob morebitnem izbruhu epidemije in pred njo. (Foto: B. B.)

Novo mesto - Na pojav prve okužbe z novim korona virusom in morebiten izbruh epidemije širših razsežnosti so pripravljeni tudi v Splošni bolnišnici Novo mesto (SBNM) n dolenjski zdravstveni regij nasploh.

Kot je na današnji novinarski konferenci povedal predstojnik Urgentnega centra Novo mesto dr. Bojan Kostić, je bil včeraj na ministrstvu za zdravje ustanovljen krizni štab, ki je zadolžen za koordinacijo dela zdravstvenih ustanov, v Splošni bolnišnici Novo mesto pa so pripravili tristopenjski protokol odziva na različne epidemiološke situacije, ki se lahko razvijejo v Sloveniji.

NAJPREJ KLIC OSEBNEMU ZDRAVNIKU

»Na sestanku na ministrstvu smo se dogovorili, da naj bo za paciente, ki sumijo na okužbo s korona virusom, prvi kontakt z zdravstvenim sistemom osebni zdravnik. V času, ko osebni zdravnik ni na voljo, se lahko pacienti obrnejo na sistem nujne medicinske pomoči, kjer bodo dobili natančne informacije. Ni potrebe, da ti pacienti prihajajo v urgentne centre ali k svojemu zdravniku. Naj raje pokličejo. Potrebujemo visoko stopnjo kolektivne odgovornosti,« poziva Kostić in poudarja, da osebe z vročino ne smejo v službo. »Ostati morajo doma in poklicati osebnega zdravnika.«

VARNOSTNI PROTOKOL – 1. STOPNJA

Med urgenco in bolnišnico ni več prehoda (Foto: B. B.)

»Trenutno smo na stopnji 1 protokola. Prepovedani so vsi obiski v SBNM, zaprli smo vse vhode v bolnišnico, razen glavnega. V urgentni center je dovoljen vstop le urgentnim pacientom, prehod med urgentnim centrom in bolnišnico pa je zaprt. Na ta način smo se zavarovali pred tem, da bi pacient, pri katerem ne bi pravočasno prepoznali okužbe, prišel v bolnišnico. Hospitalizirane paciente in druge paciente v bolnišnici moramo zaščititi, « pojasnjuje Kostić.

Osebo, ki bo v urgentni center ali bolnišnico prišla zaradi suma na okužbo s korona virusom, na vhodu pričaka plakat z jasnimi navodili. »Če ima oseba okužbe respiratornega sistema, se pravi dihalne težave in kašelj, ter vročino nad 38 stopin Celzija, naj pokliče na številko, ki je navedena na plakatu ali pa naj pozvoni na zvonec, ki je namenjen prav za te paciente,« pravi Kostić.

Takega pacienta bodo v bolnišnici dali v izolacijo in mu tam odvzeli potrebne vzorce za analizo. Če šlo za pacienta, ki ne bo prizadet, ga bodo poslali domov v karanteno (samoizolacijo), če pa bo pacient prizadet, ga bodo hospitalizirali v UKC Ljubljana.

V prvi fazi pacienti namreč ne bodo hospitalizirani v SBNM, ampak na infekcijski kliniki v UKC Ljubljana. Šele ko bodo presežene kapacitete obeh kliničnih centrov, ljubljanskega in mariborskega, ter klinike Golnik, bodo paciente napotovali v regionalne bolnišnice.

2. IN 3. STOPNJA

Ob epidemiji večjih razsežnosti bi bolnike s sumom na korona virus obravnavali in zdravili v stari interni bolnišnici, ki bi jo uporabljali le za ta namen. (Foto: B. B.)

Ko se bodo začeli pojavljati prvi primeri okužb, do katerih bi prišlo v Sloveniji, se pravi primeri, ki jih ne bo moč povezati s tujino, bodo v SBNM prešli na drugo stopno protokola.

»Uvedli bomo dodatno triažo na vhodu v urgentni center. To pomeni, da pacienti ne bodo mogli prosto prihajati na urgenco, ampak bodo na vhodu vprašani za epidemiološko stanje in stanje respiratornega sistema. Na podlagi tega se bomo odločali, ali bo šla določena oseba v izolacijo ali jo bomo spustili naprej. Tak režim bo veljal, dokler bomo naleteli le na posamezne primere. Če bomo doživeli epidemijo večjih razsežnosti, bomo prešli na tretjo stopnjo. Takrat bomo celotno diagnostiko in hospitalizacijo preselili v staro stavbo interne bolnišnice. Pacienti s sumom okužbe s korona virusom, bodo tako popolnoma ločeni od bolnikov, ki se zdravijo v SBNM,« pojasnjuje Kostić. Negovalno bolnico, ki trenutno deluje v tej stavbi, bodo v tem primeru preselili.

OPREME ZA ZDAJ DOVOLJ

Zaščitne opreme kot so maske, rokavice, plašči in podobno, imajo za začetne primere v bolnišnici dovolj. »Trenutna oprema zadošča za fazi protokolov 1 in 2. Če bi prišlo do obsežnejše epidemije, pričakujem, da se bo iz državnih rezerv sprostila zaščitna oprema ki je na voljo za take primere,

Bolnišnica bo morala v primeru večje epidemije zagotoviti tudi dodaten kader. To bi naredili z reorganizacijo. »Takrat bomo seveda izvajali bistveno manj rednega programa, se pravi manj bo pregledov naročenih pacientov in naročenih operacij. Kader bomo preusmerili tja, kjer je potrebno,« pravi Kostić.

Potrebno izobraževanje zaposlenih o novih razmerah že teče, prav tako pa je bolnišnica že dogovorjena z Zdravstvenim domom Novo mesto za redno medsebojno obveščanje o stanju na terenu ter glede morebitnih prevozov pacientov v Ljubljano ali na kako drugo lokacijo.

KAKO DOLGO BO TRAJALO?

Jasnega odgovora na vprašanje, kako dolgo bo nevarnost trajala, dr. Kostič in strokovni direktor SBNM dr. Milivoj Piletič (desno), nimata. Ocene govorijo o pol leta. (Foto: B. B.)

Kot pravi Kostić, je najbolj zanesljiv vir informacij Nacionalni inštitut za javno zdravje, zato se splača spremljati njihovo spletno stran. »Tam dobimo zanesljive informacije o epidemiološki situaciji v Sloveniji. Vse drugo je v tem času zganjanje panike, ki je popolnoma nepotrebna. Doslej so v Italiji večinoma umrli pacienti, ki so imeli tudi več drugih bolezni in bili pogosto hospitalizirani zaradi drugih razlogov,« miri Kostić.

V bolnišnici poudarjajo, da je številka, objavljena na plakatu na vhodu v bolnišnico, namenjena le pacientom, ki pridejo na pregled in sumijo, da imajo korona virus. »To ni številka za splošne informacije in podobno. Prvo vstopno mesto naj bo vedno izbrani zdravnik,« pravi Kostić.

Bolnišnica je tudi v kontaktu z Mestno občino novo mesto, ki je zadolžena, da v primeru resnega izbruha, kakršen je v Italiji, ustanovi štab civilne zaščite, ki bi koordiniral delovanje večjega sistema (policija, gasilci, vojska...) .

Na vprašanje, koliko časa bi lahko trajala nevarnost epidemije korona virusa, strokovni direktor SBNM dr. Milivoj Piletič odgovarja, da gre za nov virus, ki ga še ne poznamo dobro, izkušnje iz Kitajske in ocene Svetovne zdravstvene organizacija pa govorijo o kakega pol leta. »Če se bo obnašal kot virus gripe, lahko z dvigom temperatur postopno pričakujemo upadanje incidence. Je pa glede virusa še veliko neznank.«

Boris Blaić

starejši najprej

