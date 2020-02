Jože Strgar prejel red za zasluge

26.2.2020 | 14:55

Dobitniki državnih odlikovanj (Foto: Daniel Novakovič/STA)

Ljubljana - Med dobitniki državnih odlikovanj, ki jih je Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor danes vročil dobitnikom na posebni slovesnosti v Predsedniški palači je tudi Jože Strgar iz Krškega. Strgar je prejel red za zasluge in sicer za dolgoletno prizadevanje za sožitje in uveljavljanje evropskih vrednot ter kot prvi župan Ljubljane v samostojni Sloveniji.

Poleg Strgarja so državna odlikovanja prejeli še: dr. Lovro Šturm srebrni red za zasluge za izjemen prispevek pri uveljavljanju pravne države, ustavnosti in ustavne znanosti, Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb red za zasluge za devetdeset let skrbi za ohranitev in razvoj slovenstva na Hrvaškem, ter Jožef Pretnar medaljo za zasluge za življenjski prispevek pri uvajanju novih, pionirskih pristopov zdravljenja hematoloških bolezni.

Iz utemeljitve:

Jože Strgar, agronom, vrtnar in politik, je bil rojen v Jelšah pri Leskovcu leta 1929. Kot otrok je obdobje druge svetovne vojne skupaj s starši preživel v izgnanstvu v Nemčiji, kjer si je čas lepšal z delom v vrtnariji. Po vrnitvi v domovino leta 1947 je bil za šolo prestar in je iskal delo, in sicer na zemlji. O odnosu do zemlje je pozneje zapisal, da jo je imel rad: »... iz nje je in na njej je dihalo življenje.« Najprej je delal v Krškem, potem v Čateških Toplicah, nato pa v ljubljanski Mestni vrtnariji. Njegova želja pa je bila učiti se in študirati. Z voljo in vztrajnostjo je končal najprej vrtnarsko obrtno in nato še kmetijsko šolo. Strast po temeljitem strokovnem znanju ga je gnala v svet, na vrtnarsko oziroma drevesničarsko prakso v Belgijo, nato še na Nizozemsko, v Nemčijo in Anglijo. Tako je lahko svoje znanje izpopolnjeval v najboljših vrtnarijah in drevesnicah. Po vrnitvi v Slovenijo se je vpisal na ljubljansko univerzo, kjer je leta 1962 končal študij na Biotehnični fakulteti. Po diplomi iz hortikulture se je zaposlil v arboretumu Volčji Potok, nekaj let pozneje pa je ustanovil svoje podjetje za urejanje parkov in vrtov. Inženir Strgar je bil član različnih hortikulturnih združenj, urednik strokovne revije Naš vrt in avtor osmih samostojnih strokovnih knjig ter množice strokovnih člankov.

Kot dejaven kristjan je v šestdesetih letih prejšnjega stoletja sodeloval v obnovi javnega delovanja cerkve, postal je urednik znanstvene knjižnice Mohorjeve družbe, pozneje pa pobudnik ustanovitve Društva slovenskih katoliških izobražencev. Delo na družbenem področju ga je ob koncu osemdesetih pripeljalo v politiko, ko se je vključil v delovanje tedaj ustanovljene stranke Slovenskih krščanskih demokratov.

Po prvih demokratičnih volitvah je kot kandidat koalicije Demos postal ljubljanski župan. V času županovanja, med letoma 1990 in 1994, si je prizadeval za sožitje med političnimi strankami in bil zavezan demokratičnim in evropskim vrednotam. Razumel je, da v novi Sloveniji Ljubljana postaja glavno mesto države, in želel je, da bi ji k uveljavitvi med evropske prestolnice pomagala tudi takšna, evropska podoba.

V delovanju mesta je zato utrdil program, ki neguje zavedanje o pomenu kulturne dediščine. Program Ljubljana – moje mesto je v ospredje postavil urejenost zunanje podobe mesta in po načelih dejavne vključenosti mestna vlada tako še danes sodeluje z občani pri obnovi pročelij in prenovi njihovih hiš ter urejanju javnih površin. Velik del svoje pozornosti je župan Strgar namenil ureditvi parkov in zelenic v Ljubljani, med drugim so tedaj uredili staro mestno vrtnarijo v Tivoliju in tako poskrbeli tudi za zavedanje pomena in vrednot naravne dediščine.

Zaključek županskega mandata za Jožeta Strgarja ni pomenil konca njegovega političnega udejstvovanja. Leta 2011 je organiziral civilno pobudo Prebudimo Slovenijo! in ji predsedoval do leta 2016. V tistem času je napisal knjigo Treba je povedati, v kateri sporoča, da lahko stvarnost obrnemo na bolje le, če postanemo aktivni državljani, volimo zaupanja vredne ljudi in se po svojih močeh v svojem okolju potrudimo za skupno dobro.

Kot župan se je inženir Strgar zavedal, da je ena od njegovih osnovnih nalog urejanje in preurejanje Ljubljane po tem, ko je postala prestolnica samostojne države na poti v Evropsko unijo. Pri tem je šlo po eni strani za zunanji videz mesta, njegovih stavb in njegovih javnih površin, po drugi pa za notranji odraz mesta, za njegove upravne strukture in za odnose med njegovimi prebivalci. Uspelo mu je na obeh področjih in začrtal je pot Ljubljane v nov čas. Tudi po njegovi zaslugi je danes Ljubljana taka, kot je.

M. L.-S.