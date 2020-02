Padavine otežujejo promet, strela prekinila oskrbo z elektriko

26.2.2020 | 18:30

Vremenska fronta, ki je zajela Slovenijo je povzročila kar nekaj nevšečnosti v prometu iz nekaterih krajev poročajo tudi o toči. Poleg tega je zaradi udara strela okoli 13. ure na območju novomeške občine brez elektrike ostalo tudi več kot tisoč odjemalcev.

Ob 7.32 je na cesti Novo mesto—Metlika pri naselju Koroška vas osebno vozilo zapeljalo iz vozišča. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in nudili pomoč pri prenosu poškodovanca do reševalnega vozila reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto, ki so poškodovano osebo na kraju oskrbeli in nato prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ob 12.55 je v naselju Sela pri Ratežu, občina Novo mesto, strela udarila v daljnovod. Zaradi udara je izpadlo 34 transformatorskih postaj, brez električne energije pa je ostalo okoli 1223 uporabnikov.

Ob 13.39 so v ulici Pod Vrhom v Semiču v dimniku stanovanjskega objekta zagorele saje. Gasilci PGD Kot Brezje so pogasili požar, očistili dimnik ter pregledali okolico.

Ob 14.17 je na Roški cesti v Dolenjskih Toplicah, drevo padlo na vozišče. PGD Dolenjske Toplice so razžagali in odstranili drevo.

Ob 15.36 so na Aškerčevi ulici v Krškem gasilci PGE Krško s tehnično intervencijo odprli vrata stanovanja v večstanovanjskem objektu.

Ob 16.00 je na Cesti krških žrtev v Krškem prišlo do naleta dveh osebnih vozil. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so požarno in protinaletno zavarovali kraj nesreče, ter odklopili akumulatorja na vozilih. Reševalci NMP Krško so v nesreči tri lažje poškodovane osebe oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Ob 16.59 je na avtocesti Smednik – Drnovo osebno vozilo zapeljalo z vozišča in se zaletelo v zaščitno ograjo. Posredujejo gasilci PGE Krško in reševalci NMP Krško in NMP Novo mesto.

