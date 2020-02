Novomeška bolnišnica tretje leto zapored s poslovnim presežkom

26.2.2020 | 19:00

Milena Kramar Zupan, direktorica SBNM

Novo mesto - V Splošni bolnišnici Novo mesto, ki je od leta 2016 v sanaciji, so imeli lani skoraj 70 milijonov evrov prihodkov, kar je 8. odst. več kot leta 2018, poslovno leto pa so končali z 1,25 milijona evrov presežka prihodka nad odhodki, kar je trikrat več kot predlani. Dobaviteljem plačujejo tekoče in brez zamud.

Kot je na novinarski konferenci povedala direktorica novomeške bolnišnice Milena Kramar Zupan, so lani obravnavali nekaj manj kot 23.000 bolnikov (5 odst. več kot predlani), ležalno dobo, ki je za en dan nižja od državnega povprečja, pa so lani znižali na 4,88 dneva. Zasedenost bolnišnice je bila 84-odst.

Za naložbe so lani odšteli skoraj devet milijonov evrov, enak znesek zanje načrtujejo tudi letos. Med letošnjimi naložbami je direktorica napovedala tehnološko posodobitev radiologije (nov CT, nov magnet, nov RTG), prenovo dializnega centra, nakup sodobnih ultrazvočnih naprav za kardiologijo, pediatrijo in nevrologijo in nakup novih operacijskih stolpov.

Zgradili bodo nov oddelek za kardiologijo, prenovili oddelek za pediatrijo, prenovili in avtomatizirali bodo sušilno linijo v pralnici, energetsko sanirali kuhinjo, pralnico in upravno stavbo ter začeli prvi del prenove stare interne bolnišnice.

V novomeški bolnišnici, kjer težave s pomanjkanjem kadra za zdaj rešujejo z nadomestnim zaposlovanjem in reorganizacijo, so lani zaposlovali nekaj manj kot 1200 ljudi, število zaposlenih pa so obdržali na približno predlanski ravni. Pričakujejo tudi, da se bo do leta 2023 upokojilo približno 250 njihovih zaposlenih, predvsem medinskih sester, ki jih nameravajo nadomestiti s temeljito reorganizacijo in "združevanjem smiselno zaokroženih organizacijskih enot", je med drugim povedala Kramar Zupanova.

Milivoj Piletič, strokovni direktor SBNM

Strokovni direktor novomeške bolnišnice Milivoj Piletič je pristavil, da se je kljub dvigu tovrstne produktivnosti število čakajočih na operacije in druge posege lani z nekaj več kot 11.500 dvignilo na nekaj manj kot 14.900. Kot razlog je navedel priliv bolnikov iz drugih regij, premalo programa glede na potrebe, okrepitev napotovanja, neopravičeno odsotnost naročenih bolnikov, močno raznovrstnost zdravstvenih storitev, izredne dogodke in med drugim še nove t. i. zelo hitre in večkrat neopravičene napotitve.

