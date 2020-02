Trije poškodovani na AC; zagorel pomivalni stroj

27.2.2020 | 07:00

Včeraj ob 16.59 uri je na avtocesti Smednik – Drnovo, občina Krško, osebno vozilo zapeljalo z vozišča in se zaletelo v zaščitno ograjo. Gasilci PGE Krško so požarno in protinaletno zavarovali kraj nesreče in odklopili akumulator na vozilu. Reševalci NMP Krško in Novo mesto so tri poškodovane osebe na kraju oskrbeli in prepeljali na zdravljenje v SB Novo mesto.

Zagorel pomivalni stroj

Ob 15.30 je v Kriški vasi, občina Ivančna Gorica, v kuhinji stanovanjske hiše zagorel pomivalni stroj. Gasilci PGD Kriška vas, Stična in Višnja gora so požar pogasili, iznesli pomivalni stroj in prezračili prostore.

Oživljali so jo

Ob 10.19 so v naselju Malo Globoko, občina Ivančna Gorica, gasilci PGD Zagradec na Dolenjskem nudili pomoč reševalcem NMP pri reanimaciji občanke.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAGORICA PRI ŠEVNICI, na izvodu LEVO.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRADENJE-VINJI.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 9:00 do 13:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. SELA na izvodu Mala Sela.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:00 do 7:45 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA BAJNOF, TP BAJNOF;

- od 8:15 do 9:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA BRŠLJIN;

- od 10:15 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLSKI CENTER1, TP ŠOLSKI CENTER 2.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP BREŠKO med 8.15 in 14.15 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Krško okolica na območju TP Golek, Dolenje Dule, Tršlavec med 8:30 in 11:30 uro ter na območju TP Anže, Brezje Anže in Anže Šalamon med 11:20 in 14:00 uro; za področje nadzorništva Krško mesto na območju TP Selce Volovnik, Ivandol, Brezovska gora, Brezje Senuše, Libelj med 8:30 in 11:30 uro in na območju TP Vihre med 8:20 in 13:00 uro; za področje nadzorništva Brežice na območju TP Dvorce, Cerina, Prilipe in Prilipe vodovod med 9:30 in 11:30 uro; za področje nadzorništva Bistrica ob Sotli pa na območju TP Vidova pot med 9:00 in 12:00 uro.

M. K.