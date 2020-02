Adrio Mobil obiskala francoska veleposlanica

27.2.2020 | 10:00

Foto: Adria Mobil

Novo mesto - Družbo Adria Mobil je včeraj obiskala veleposlanica Francije v Sloveniji Florence Ferrari s sodelavkama. Gostje, ki so prišle na spoznavni obisk, sta sprejela generalna direktorica Sonja Gole in izvršni direktor industrijskega področja, Matjaž Marovt.

Kot sporočajo iz Adrie Mobil, je veleposlanica izrazila posebno zadovoljstvo glede obiska, saj je Adria Mobil uspešna na mednarodnem prizorišču in pomemben člen v gospodarskem sodelovanju med Slovenijo in Francijo, kar pa je postalo še toliko pomembnejše ob vstopu Adrie Mobil v francosko skupino Trigano.

Generalna direktorica je gostjam v sproščenem pogovoru predstavila poslovanje in odlične rezultate Adrie Mobil, ob tem pa poudarila, da je s prihodom Triganoja, le-ta pridobila odličnega poslovnega in strateškega partnerja.

Po zaključku pogovorov so gostje v družbi obeh glavnih gostiteljev in direktorja Proizvodnje Tomaža Kastelica, odšle še na ogled proizvodnje, kjer so se seznanile s postopki in načinom izdelave prikolic, avtodomov in vanov.

M. L.-S.