Trimo poskrbel za presenečenje

27.2.2020 | 11:40

Ilustrativna slika: Trimo Trebnje

Trebnje - Na včerajšnji rokometni tekmi v Trebnjem, s katero se je začel nov krog Lige NLB, je domači Trimo s 30:25 premagal Gorenje Velenje. S tem je RK Trimo Trebnje, kot sporočajo z Rokometne zveze Slovenije, poskrbel za manjše presenečenje. Suvereno je namreč ugnal velenjski klub, ki pred tem na 13 zaporednih tekmah državnega prvenstva ni doživel poraza.

Trimo Trebnje sicer v Ligi NLB že več kot dva meseca ne pozna poraza. Nazadnje je izgubil 13. decembra proti Ribnici. Gorenje Velenje pa je z včerajšnjo tekmo končalo niz neporaženosti, ki je trajal od derbija s Celjem 9. oktobra lani.

Na včerajšnjem dvoboju ekip, ki že imata zagotovljeni mesti v Ligi NLB za prvaka, je Trimo Trebnje prišel do dvanajste zmage v sezoni ter se tekmecu iz Velenja, ki ostaja na tretjem mestu, približal na dve točki zaostanka.

Čeprav tekma, kot sporočajo z Rokometne zveze Slovenije, ni bila povsem nepomembna, saj bodo ekipe v nadaljevanje prvenstva prenesle rezultate iz prvega dela, je bila razlika v motivaciji in pristopu več kot očitna. Trebanjci so se želeli oddolžiti za tesen poraz na prvi tekmi in domači publiki pripraviti nepozaben večer, Velenjčani pa so bili z mislimi že na sobotni tekmi z Ademar Leonom.

Trimo je zmagal zasluženo in prepričljivo, saj tekmecu ni niti enkrat prepustil vodstva. Rezultat je bil izenačen le pri 1:1 in 6:6. V 25. minuti so domači prvič povedli s štirimi zadetki prednosti (13:9), štiri minute pozneje pa s petimi (15:10). V drugem delu je bil zgodba podobna. Domači so v 42. minuti pobegnili na 20:14, vprašanje zmagovalca pa je bilo dokončno rešeno, ko je Anže Dobovičnik v protinapadu zadel za 26:18 (52.).

Pri domačih sta dva igralca dosegla po šest zadetkov - Leon Rašo in Dino Hamidović, pri gostih pa je bil prav tako s šestimi goli najučinkovitejši Vlado Matanović.

IZJAVA PO TEKMI:

Leon Rašo, rokometaš RK Trimo Trebnje:

»Dobro smo odprli tekmo in skorajda celotno tekmo imeli trdno obrambo. Igrali smo skorajda brez napak. Hvala navijačem za izjemno podporo.«

M. L.-S.