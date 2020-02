Pretepal nosečnico, otrok pa je po prezgodnjem porodu umrl

Novo mesto - Po tistem, ko je bil danes 28-letni Amadej Kovačič v začetku lanskega leta na ponovljenem sojenju obsojen za poskus uboja svoje partnerke Saše Šarkezi, se je proti njemu pred kratkim končalo še sojenje za nasilje v družini.

Amadej Kovačič je 20. marca 2017 v novomeškem romskem naselju Brezje streljal na svojo partnerko Sašo Šarkezi, ki se je k njemu priselila iz Grosupljega. Sprla sta se že v avtu, Kovačič je Šarkezijevi zagrozil, da jo bo ubil, in ko je ta začela bežati iz avta, je proti njej izstrelil več strelov, pri čemer jo je enkrat zadel v hrbet. Strelna rana ji je predrla želodec in poškodovala trebušno slinavko, prišlo je tudi do krvavitev v trebušno votlino. Šarkezijevo so najprej oskrbeli v novomeški bolnišnici, kasneje pa je zdravljenje nadaljevala v UKC Ljubljana.

Kovačič je še istega dne pristal v priporu. Sojenje za poskus uboja se je na novomeškem okrožnem sodišču s kaznijo šestih let zapora končalo v začetku leta 2018, a je sodbo višje sodišče zaradi procesnih razlogov razveljavilo. Steklo je novo sojenje, ki je je pred letom dni končalo s podobnim rezultatom kot prvo – šest let zapora za poskus uboja, pri čemer je sodišče Kovačiču preklicalo še dve pogojni kazni nasilništva in temu prištelo tri kazni zaradi premoženjskih kaznivih dejanj, kar je na koncu skupaj naneslo osem let in en mesec zapora.

Času, ki ga bo preživel v zaporu, pa lahko Kovačič zdaj doda še eno leto zapora. Novomeško okrožno sodišče mu je namreč dodatno leto zapora prisodilo zaradi nasilja v družini, ki ga je v približno dveh letih, kolikor sta bila skupaj, izvajal nad Šarkezijevo.

V resnici jo je nasilnež še dobro odnesel, k čemur je precej pripomoglo njegovo priznanje krivde, pa tudi dejstvo, da je Šarkezijevi, ki si je v tem času ustvarila novo družino, zmanjkovalo časa in volje, da bi vztrajala pri pregonu in je na koncu celo umaknila dve točki obtožnice, ki se nanašata na prizadejanje lahkih telesnih poškodb.

Nasilje od nosečnosti dalje

Amadej in Saša sta bila par od leta 2015. Kot je v svoji izpovedi policistom povedala Šarkezijeva, je prvih nekaj mesecev zveze minilo brez posebnih težav, kmalu po tistem, ko je zanosila, pa je Kovačič začel postajati nasilen. Brez pravega razloga je vpil nanjo in jo klofutal, kar se je pogosto dogajalo, ko je bil pod vplivom alkohola, pa tudi takrat, ko je bil trezen. V času nosečnosti jo je tudi pretepal, udaril jo je tudi v trebuh in na koncu je sredi leta 2016 v šestem mesecu rodila otroka, ki pa je uro po porodu umrl.

S pretepanjem je Kovačič nadaljeval tudi po smrti otroka. Bil je zelo ljubosumen nanjo, zapiral jo je v svojo barako in ji ni dovolil, da bi kam hodila. Tepel jo je z rokami ali čemer koli, kar mu je prišlo pod roke. Braniti se ni mogla, saj je bil močnejši od nje, poleg tega pa ji je grozil tudi z orožjem. Po enem od takih nasilnih dejanj je s Petrola na Ljubljanski cesti v Novem mestu pobegnila na bližnjo policijsko postajo, spet drugič se je po pomoč zatekla k varnostniku v trgovini Hofer. A nič od tega ni prav veliko pomagalo. Grozil ji je namreč, da bo pobil celo njeno družino, če ga bo zapustila, zato se je vračala k njemu tudi po tistem, ko sta mu policija in sodišče izrekla ukrep prepovedi približevanja.

Po tistem, ko se je vrnila k njemu, je običajno sledilo nekaj dni miru, potem pa se je peklenski ples nasilja, groženj, zmerjanja in poniževanja spet ponovil. Nadzoroval jo je, dokler ni šla spat, ni je pustil ven iz hiše, niti k zdravniku ni smela. Vse skupaj je trajalo do 20. marca leta 2017, ko bi jo skoraj ubil.

