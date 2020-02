O »kadrovanju« županove žene na sodišču

Vida Stare (ob njej zagovornica Jasna Simčič), odgovorna urednica portala Moja Dolenjska, se mora braniti očitkov, da so zavestno objavljali neresnice o ženi metliškega župana. (Foto: B. B.)

Mojca Stopar Zevnik je sprožila zasebni kazenski pregon. (Foto: B. B.)

Maja 2017 so v Metliki izbirali novega direktorja zdravstvenega doma. Kot se ob takih priložnostih rado dogaja, je o postopkih, povezanih z imenovanjem, v javnosti zakrožilo kar nekaj nepreverjenih in netočnih informacij, novomeško sodišče okrožno sodišče pa zdaj ugotavlja, ali ni šlo pri tem nemara za namerno blatenje in obrekovanje.

Spletni portal Moja Dolenjska je 9. maja 2017 objavil članek z naslovom Politični kadrovski kuhinji v ZD Metlika ni videti konca: kadruje celo županova žena. V njem je zapisal, da je Mojca Stopar Zevnik, žena metliškega župana Darka Zevnika, prisostvovala seji sveta ZD Metlika, čeprav ni njegova članica, in tam skrbela za politično »pravilnost« pri imenovanju direktorice zdravstvenega doma.

A izkazalo se je, da Mojce Stopar Zevnik na tisti ali katerikoli drugi seji sveta ZD Metlika ni bilo, zato so jo navedbe, da je po naročilu soproga, metliškega župana iz vrst SD, bdela nad izbiro direktorice ZD Metlika, zelo prizadele. Ker je avtor članka podpisan zgolj s kraticami T. H., odgovorna urednica portala Moja Dolenjska Vida Stare pa identitete pisca ni želela razkriti, je Zevnik Stoparjeva proti njej sprožila zasebni kazenski pregon zaradi obrekovanja.

Kot je na sodišču v svoj zagovor povedala Staretova, članka ni pisala ona, so pa v dneh po seji sveta ZD Metlika v uredništvu prejeli informacijo, da je bila v prostoru, kjer so potekale predstavitve kandidatov za direktorja, tudi Mojca Stopar Zevnik. »To informacijo je naš vir pridobil od osebe, ki je bila na predstavitvi. Naš vir se je v preteklosti izkazal kot zanesljiv in točen, zato nismo imeli razloga, da mu ne bi verjeli,« je poudarila Staretova.

Povedala je še, da so želeli informacijo preveriti pri Mojci Stopar Zevnik, a ne na Petrolu, kjer je zaposlena, ne na metliškem Rdečem križu, katerega podpredsednica je bila v tistem času, niso mogli pridobiti številke njenega telefona ali e-naslova. Zatrdila je še, da Mojca Stopar Zevnik nikoli ni poslala nobenega demantija objavljenih informacij, kar pa je ta zanikala.

»Če bi me želeli najti, bi me našli,« je prepričana Stopar Zevnikova, ki je za članek izvedela šele, ko so jo v zvezi z njim začeli klicati znanci in celo neznanci. »Spraševali so me, zakaj sem bila tam prisotna, in se zgražali nad tem. Padale so tudi žaljivke. Bila sem zelo prizadeta in užaljena. Po tistem, ko sem si ogledala članek, sem na objavljeni naslov uredništva še isti večer poslala e-pošto, v kateri sem pojasnila, da me na seji sveta ZD Metlika ni bilo. Zahtevala sem tudi podatke o avtorju članka ter objavo popravka in opravičila,« je na sodišču povedala Stopar Zevnikova.

Ko si je kopijo tega sporočila na sodišču ogledala Vida Stare, je zatrdila, da te pošte v uredništvo niso prejeli in da je e-naslov, na katerega jo je oškodovanka poslala, napačen. Na te besede je Stopar Zevnikova poudarila, da je naslov, na katerega je poslala demanti, dvakrat preverila, poleg tega pa bi, če bi bil naslov napačen, dobila avtomatsko obvestilo, da je pošto poslala na neobstoječi naslov. »Naslov, na katerega sem poslala sporočilo, je bil naveden na njihovi spletni strani, pozneje pa so ga spremenili. Nobene reakcije na mojo pošto ni bilo, je pa zapisane trditve nekaj dni pozneje nekdo iz trdilne oblike spremenile v pogojno. Zapis, da sem kadrovala, se je spremenil v to, da naj bi kadrovala,« pravi Mojca Stopar Zevnik.

Članek je bil 13. februarja objavljen v Dolenjskem listu.

